持續更新｜DQ將被追百萬薪津　區議員爆辭職潮　包括鄺葆賢任啟邦

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-08 13:16

政府本月內安排區議員宣誓，消息指，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，預計約230名區議員不符宣誓要求，政府會向他們追討上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉逾100萬元。據悉，若區議員在被DQ前主動辭職，當局會將個案「凍結」，不會追討薪津。 消息傳出後，昨日（7日）起多名區議員宣布辭職，包括民主黨屯門區議會主席陳樹英、屯門區議員盧俊宇。至今日（8日），辭職區議員愈來愈多，包括九龍城區議會副主席鄺葆賢、區議員關家倫、油尖旺區議員李傲然等。 不過，有區議員表明不會辭職，元朗區議員黎國泳稱，即使被DQ、追討薪津亦坦然面對，「問心無愧」。

▼區議員辭職最新名單▼

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民主黨曾素麗、天水連線林進已辭職

【13:05】民主黨沙田區議員曾素麗辭職。至中午，灣仔區議員李永財、屯門區議員朱順雅，在網上宣布辭任。

【12:56】大埔區議員、前新民主同盟任啟邦宣布辭任，結束18年區議會生涯。天水連線、元朗區議員林進亦請辭。

昨日起多名區議員在Facebook宣布請辭，沙田區議員李永成昨表示，為照顧家人及盡量減少親友憂慮，決定辭任，昨日生效；同為沙田區議員陳兆陽和丘文俊亦指，已決定辭任區議員。

直至今早，觀塘區議員陳易舜宣布辭職，辦事處將在周六結束；油尖旺區議員李傲然亦宣布請辭，辭職明日生效。荃灣區議員潘朗聰、北區區議員林子琼亦宣布辭任。

民主黨屯門區多人辭任 包括主席陳樹英

消息指，由於公民黨及新民主同盟以黨名義簽署「墨落無悔」聲明，即使退黨亦難逃DQ，已退出公民黨的葵青區張張鈞翹和深水埗區議員李俊晞昨已宣布辭職。

另曾借出辦事處作初選票站的區議員亦有機會被DQ，民主黨約50名議員曾借出辦事處，屯門區議會主席、民主黨陳樹英、民主黨區議員黎駿穎、盧俊宇昨日亦請辭。前新民主同盟、北區區議員陳惠達則稱，因身體不能支撐，只能作辭職決定。

消息指，跌入DQ負面清單的共有四類人士，包括曾借出辦事處作票站的區議員。（資料圖片/廖雁雄攝）

四類人跌入DQ負面清單 料涉230人

消息指，跌入DQ負面清單的共有四類人士，除了參與民主派初選、簽署「墨落無悔」抗爭立場聲明書外，去年中曾簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，以及曾在議員辦事處內展示「光復香港、時代革命」口號，亦極可能被褫奪區議員資格。據了解，預計約230名區議員不符合宣誓要求。

對於早前有多名公民黨員集體退黨，消息指，退黨無助避過DQ，因為當局認為有關人士退黨只為迴避DQ，並非真心否定公民黨有關行為。