持續更新｜區議員爆辭職潮　逾百泛民請辭　包括余德寶甘乃威

撰文： 吳倬安 彭焯煒 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-09 12:03

政府計劃於本月安排區議員宣誓，消息指，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，料約230名區議員不符宣誓要求，政府將追討他們上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉額逾100萬元。據悉，若區議員在被DQ前主動辭職，當局會將個案「凍結」，不會追討薪津。 消息傳出後，單計昨天（8日）已有80人辭職，包括多區區議會正、副主席，如民主黨屯門區議會主席陳樹英、沙田區議會主席程張迎等。 多名區議員今天（9日）陸續辭職，包括油尖旺區議會副主席余德寶、工黨東區區議員麥德正、民協深水埗區議員利瀚庭。

最新辭職名單 北區(3)：陳惠達、陳旭明、林子琼 大埔(2)：任啟邦、關永業 沙田(13)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟、趙柱幫 西貢(1)：陳緯烈 元朗(6)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明 屯門(11)：盧俊宇、陳樹英、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖 葵青(5)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚 荃灣(3)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍 深水埗(9)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、李庭豐 九龍城(3)：鄺葆賢、關家倫、馮文韜 油尖旺(7)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶 觀塘(5)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊 黃大仙(6)：陳啟淳、梁銘康、許錦成、黃逸旭、施德來、鄧惠强 灣仔(2)：李永財、張嘉莉 中西區(2)：葉錦龍、甘乃威 東區(4)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁 南區(1)：陳衍冲 離島(1)：李嘉豪

余德寶、麥德正辭區議員 單仲偕因刑事案被DQ

【12:00】沙田區議員趙柱幫辭職，形容自己經過連月的深思苦索、眼見身邊的地區戰友逐一請辭，懷著沉重不捨之情、忍痛決定於今天正式辭任。

【11:10】政府刊憲，民主黨葵青區議員單仲偕就一宗刑事案件承認控罪，並就該罪行被判處入獄十四個月，緩刑二十四個月，根據《區議會條例》（第547章）第26（c）條，他的議員席位由二○二一年五月二十八日起懸空。

【11:00】油尖旺區議會副主席、前公民黨成員余德寶宣布辭職，他表示就讀大學期間，已投身服務富柏區至今，形容「九年的時間不是長不是短暫」，又坦言不知道未來香港變化有多大，但可預視民主派將近夕陽，「願大家保持溫度，在不同的位置上努力，把自己珍重的地方，變得更加美好。」

【10:55】工黨東區區議員麥德正、民協深水埗區議員利瀚庭辭職。

【09:00】民主黨主席羅健熙、南區區議會主席今（9日）去信特首林鄭月娥，稱對政府DQ大量區議員的消息感到十分震驚，若消息屬實，將嚴重影響市民對選舉制度的信心，又批評要追究區議員上任至今的薪酬有違普通法精神，完全不合常理，促請林鄭月娥澄清有關消息。

▼部分已公布辭職區議員▼

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