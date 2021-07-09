持續更新｜區議員爆辭職潮　逾百泛民請辭　包括楊彧、黎志強

撰文： 吳倬安 彭焯煒 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-09 13:27

政府計劃於本月安排區議員宣誓，消息指，涉及4類「負面清單」行為的區議員將被DQ，料約230名區議員不符宣誓要求，政府將追討他們上任至今的所有薪酬及津貼，每人涉額逾100萬元。據悉，若區議員在被DQ前主動辭職，當局會將個案「凍結」，不會追討薪津。 消息傳出後，單計昨天（8日）已有80人宣布辭職，包括多區區議會正、副主席，如民主黨屯門區議會主席陳樹英、沙田區議會主席程張迎等。 多名區議員今天（9日）陸續辭職，包括東區區議會主席黎志強、深水埗區議會主席楊彧、油尖旺區議會副主席余德寶、工黨東區區議員麥德正、民協深水埗區議員利瀚庭。

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最新辭職名單 北區(3)：陳惠達、陳旭明（副主席）、林子琼 大埔(2)：任啟邦、關永業（主席） 沙田(14)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎（主席）、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟、趙柱幫、麥梓健 西貢(1)：陳緯烈 元朗(6)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明 屯門(11)：盧俊宇、陳樹英（主席）、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖 葵青(7)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚、韓俊賢、王天仁 荃灣(3)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍 深水埗(11)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、李庭豐、利瀚庭、楊彧（主席） 九龍城(3)：鄺葆賢（副主席）、關家倫、馮文韜 油尖旺(7)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶（副主席） 觀塘(5)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊 黃大仙(8)：陳啟淳、梁銘康、許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、施德來、鄧惠强、陳俊裕、莊鼎威 灣仔(2)：李永財、張嘉莉 中西區(2)：葉錦龍、甘乃威 東區(5)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁、黎志強（主席） 南區(1)：陳衍冲 離島(1)：李嘉豪

深水埗區議會主席楊彧辭職 「做個磊落和正直的人」

【13:15】民協署理主席、深水埗區議會主席楊彧宣布辭職，即日生效。他解釋辭職基於政治大氣候的改變和風險評估，「縱然阿彧早前都決定了會聯同黨友宣誓，但大家都知道宣誓過或不過關一切都是人的決定，政權的決定，龍門任佢擺。因此基於風險評估，阿彧無奈決定辭職，希望居民諒解，也希望大家清楚這事背後的始作俑者。」

楊彧續指，在海麗邨工作8年多，是他人生精彩的一頁，「感謝這段路上，眾多街坊同貴人對我的支持、協助和鼓勵，還有不少公民社會團體的合作，讓我不斷學習和成長」，但遺憾有不少區內問題未能解決，例如區內小巴巴士死症。他表示，即使今天暫別，但仍會努力尋求不同的崗位和空間服務市民，「希望大家仍舊堅持信念，做個磊落和正直的人，一生平安。」

東區區會主席黎志強辭職 「忍痛結束多年心血」

【12:10】資深區議員、公民黨東區區議會主席黎志強宣布辭職。黎志強表示，辭職因政治形勢急劇惡化，又指時光飛逝，一轉眼已擔任區議員33年，回望當年投身選舉，正正是相信能透過地區工作、代議政制推動香港民主發展，以民主制度來捍衛這顆得來不易的東方之珠，惟「巨廈將傾之下亦無法獨善其身」，只能忍痛結束多年心血，辭任區議員及區會主席。

他感謝選民以一張一張的神聖選票，成就了他連續9屆勝選，「感謝各位給予我無可取代的資格審核、民意洗禮！」

余德寶、麥德正辭區議員 單仲偕因刑事案被DQ



【12:00】沙田區議員趙柱幫辭職，形容自己經過連月的深思苦索、眼見身邊的地區戰友逐一請辭，懷著沉重不捨之情、忍痛決定於今天正式辭任。民主黨葵青區議員韓俊賢亦宣布辭職，形容決定經過多番掙扎，又指辭職後會繼續跟進個案。

黃大仙區議員陳俊裕亦於社交網頁宣布辭職。

【11:10】政府刊憲，民主黨葵青區議員單仲偕就一宗刑事案件承認控罪，並就該罪行被判處入獄十四個月，緩刑二十四個月，根據《區議會條例》（第547章）第26（c）條，他的議員席位由二○二一年五月二十八日起懸空。

【11:00】油尖旺區議會副主席、前公民黨成員余德寶宣布辭職，他表示就讀大學期間，已投身服務富柏區至今，形容「九年的時間不是長不是短暫」，又坦言不知道未來香港變化有多大，但可預視民主派將近夕陽，「願大家保持溫度，在不同的位置上努力，把自己珍重的地方，變得更加美好。」

【10:55】工黨東區區議員麥德正、民協深水埗區議員利瀚庭辭職。

【09:00】民主黨主席羅健熙、南區區議會主席今（9日）去信特首林鄭月娥，稱對政府DQ大量區議員的消息感到十分震驚，若消息屬實，將嚴重影響市民對選舉制度的信心，又批評要追究區議員上任至今的薪酬有違普通法精神，完全不合常理，促請林鄭月娥澄清有關消息。

▼部分已公布辭職區議員▼

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