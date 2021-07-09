區議員辭職潮｜區會主席黎志強、楊彧辭任　共6區主席懸空

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-09 14:40

區議員辭職潮延續，多名區議會正副主席今（7日）相繼宣布辭職，包括東區區議會主席黎志強、深水埗區議會主席楊彧以及油尖旺區議會副主席余德寶。連同早前已辭職的議員，目前共有六區區議會主席一職懸空。 黎志強在Facebook宣布，由於政治形勢急劇惡化，他即日辭任東區區議員及東區區議會主席。他稱，他擔任區議員33年以來，經歷八九民運、03年七一遊行、雨傘運動到反修例運動；由死守社區的弱勢議員到選舉大勝，獲議會同事的信任，有幸當上議會主席，他與有榮焉。 楊彧同樣即日辭任區議員，他稱在海麗邨工作8年多是他人生精彩的一頁，雖然要和大家暫別，但他仍會努力尋求不同的崗位和空間服務大家。

黎志強望港人守護記憶 「記得香港有低門檻、無篩選選舉」

自1988年出任區議員的黎志強說，回望當年投身選舉，正正是相信能透過地區工作、代議政制推動香港民主發展，以民主制度來捍衛這顆得來不易的東方之珠，不過一國兩制、港人治港的承諾破滅，當初從政的期盼落空，「雖30多年屹立社區經歷不少風雨，巨廈將傾之下亦無法獨善其身，只能忍痛結束多年心血。未能完成任期，請各位街坊見諒。」

他希望，未來港人相互守護記憶，「記得香港有過幾十年的低門檻提名、無篩選候選人、一人一票自由意志投暗票平等排隊的選舉；是你們一張一張的神聖選票，成就了黎志強9屆勝選連任。」

楊彧稱龍門任政權擺 無奈辭任 余德寶：既可惜又無奈

楊彧說，民意在2019年區議會選舉中充份反映，投票率達前所未有71.23%，香港人為此而感到驕傲，但政權卻懼怕民意，不得不顛倒遊戲規則，無視香港行之有效的制度，架空最能反映民意的區議會，並僭建了宣誓條例，更在近日放風要趕盡殺絕，向未能過到宣誓一關的議員追討由2020年1月上任至今的薪津，款項數以百萬計。

他稱，會否通過宣誓是政權的決定，「龍門任佢擺，因此基於風險評估，阿彧無奈決定辭職，希望居民諒解，也希望大家清楚這事背後的始作俑者。」

擔任區議員9年的余德寶亦宣布將辭去區議員一職，對要結束區議員生涯感到可惜及無奈，「不知道未來香港變化多大，但可預視民主派將近夕陽，願大家保持溫度，在不同的位置上努力，把自己珍重的地方，變得更加美好。」

逾百區議員辭職 包括多名區議會正副主席

自政圈流傳政府擬DQ逾200名區議員，並追討上任至今的薪酬後，昨日（6日）已有多名區議會正副主席宣布辭職，包括大埔區議會主席關永業、黃大仙區議員許錦成、副主席黃逸旭、屯門區議會主席陳樹英、沙田區議會主席程張迎及九龍城區議會副主席鄺葆賢等。