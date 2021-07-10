七一襲警｜鄭若驊：悼念兇徒違道德倫理　批學者曲解常理枉為人師

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七一刺警案被政府及警方定性為「孤狼式本土恐怖襲擊」，律政司司長鄭若驊今（10日）發表網誌指，英國、澳洲及法國等很多國家已訂立法例禁止宣揚或美化恐怖主義，強調無論是針對平民或任何個人的嚴重犯罪行為，只要是透過製造恐慌去脅迫政府，已可被視為恐怖活動，「這是簡單的常理，但竟然被一些所謂學者曲解，實在枉為人師，誤人子弟。」

鄭若驊批評，有人將犯罪行為錯誤地說成「英雄」事蹟，甚至帶同小孩獻花「悼念」、有學生組織對兇徒表達「感激」，是完全違背道德倫理、歪曲事實和顛倒是非。

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鄭若驊批學者曲解常理　「實在枉為人師　誤人子弟」

鄭若驊提到，《港區國安法》第27條提到「宣揚恐怖主義」罪，根據《香港特別行政區維護國家安全法讀本》：「『宣揚』是指為恐怖主義理論和實踐進行宣傳、辯護或者頌揚的行為，在『宣揚恐怖主義』問題上，任何人不得以言論自由、出版自由、新聞報道自由等理由，對恐怖主義活動及其信念或理論進行鼓吹或者辯解，不得為危害公眾生命財產安全和社會公共秩序的『攬炒』口號和主張進行宣傳或者喝彩。」

她說，有人指出針對平民發動的襲擊才屬於恐怖主義，若針對的是政權或執法人員，便不屬於恐怖主義，但認為只要參考聯合國安全理事會的決議及各國的反恐法例，都會清楚看見無論是針對平民，或針對任何個人的嚴重犯罪行為，只要本質是透過製造恐慌去脅迫政府，已經可以被視為恐怖活動，「這是簡單的常理，但竟然被一些所謂學者曲解，實在枉為人師，誤人子弟。」

將犯罪行為說成「英雄」事蹟顛倒是非

鄭若驊批評，社會上有人將犯罪行為錯誤地說成「英雄」事蹟，有人甚至帶同小孩獻花「悼念」、有學生組織對兇徒表達「感激」，「其實稍為理性的人，都知道不應該將犯罪行為美化，這些人完全違背道德倫理、歪曲事實和顛倒是非。」

她稱，在法律原則上，任何人都應當謹慎作出負責任的言論，不能美化或宣揚恐怖活動。在道德上，更加不應直接或間接地鼓吹或「英雄化」恐怖主義的言行，荼毒社會大眾。

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