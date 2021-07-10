曾任公民議政平台倡議人　區議員李家偉拒辭職　出於安全考慮離港

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-10 16:15

政圈傳出政府擬DQ逾200名區議員並追究薪酬，觸發大規模區議員辭職潮，早前宣布解散議員辦事處但未有辭職的屯門區議員李家偉表示，出於安全考慮，他現時已離開香港，身處海外。 他說，他沒有選擇辭職，是因為他仍然希望在被取消議員資格前善用身份幫助更多人，他對於未能如期履行四年職務，感到萬分抱歉。

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曾簽抗爭聲明 報道指3月已離港

李家偉在facebook指，他2019年當選區議員後，繼續關注香港不同的社會議題，成為了現已解散的公民議政平台其中一個倡議人，簽署「墨落無悔」聲明、以抗爭派的名義參選最後一屆的立法會區議會（第一）功能組別，甚至在國安法立法前夕與其他組織發起全球各國議員聯署，連結國際反對《港區國安法》等等。

他說，由去年初選後到今年離開之前，經歷過1月初選47人大搜捕，身邊多位好友因為《國安法》而被拘捕，伴隨而來的是被跟蹤以及被官媒點名的次數愈來愈頻繁，再者過去曾經積極參與街頭抗爭，最後出於安全考慮，迫於無奈決定離開香港。

李家偉表示，他沒有選擇辭職，因為他仍然希望在被取消議員資格前善用身份幫助更多人，其辦事處直至7月前亦繼續運作、服務街坊。

他對於未能夠如期履行四年職務，感到萬分抱歉，「但能夠成為香港人的代議士，被富新區街坊以5,486票支持而當選的區議員，是我作為香港人以及當區廿年居民以來感到最為光榮的事。」

4月有報道指，5名區議員已離開香港，包括李家偉、西貢區議員黎銘澤、中西區區議員何致宏、元朗區議員杜嘉倫，以及東區區議員黃宜，當時報道指，李家偉「相信是在3月中前往英國」，並已缺席會議一段時間。