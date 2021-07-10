梁凱晴透露獄中被言語恐嚇　申請轉單人倉不獲批

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-10 21:27

觀塘區議員梁凱晴因2020年參與六四集會，今年5月被判監4個月，失去區議員資格。她在獄信寫信指，從5月28日第一日進入羅湖懲教所已經受到言語恐嚇，向懲教署職員申請轉調單人倉，但遲遲未批，到6月22日以「理據不充份」被拒絕申請。

6月初申請無回音 投訴後始知要填表

梁凱晴獄中信指，從5月28日起，已經聽到有人以不惡劣語氣對她說：「你成日上報紙丫嘛，我認得你！」更有人對她說：「行路小心啲呀！」她在6月初向懲教職員反映，對方即時安排見值日官，翌日亦見保安組人員，而該保安組人員對她說已收到轉單人倉的申請。

不過，過了約半個月轉倉一事仍未有消息，6月17日太平紳士巡視時，梁晴舉手反映事件。總懲教主任告訴她轉倉不必向太平紳士反映，同時表示沒有收到申請表格。梁凱晴表示，之前半個月都沒有人對她說要填表申請。

+ 16 + 16 + 16

申請過後，梁凱晴指曾有保安人員向她的囚友詢問：「梁凱晴有無呻過辛苦？有無呻過熱？」她感到不解：「呢啲問題同我6月頭受言語恐嚇有咩關係？」

到了6月22日，梁凱晴被告知申請不獲批准，原因是「理據不充份」。梁凱晴問相關人員為何有需要但卻不獲批，對方僅表示結果不會變，如果真的受到攻擊才向職員講。梁凱晴氣憤指：「到時我都畀人打咗啦！」

冀在囚人士為自己發聲 指這是應有權利

信中梁凱晴再次提到舉手投訴，原來不少在囚人士都不敢投訴，當她舉手反映某些事件後，其他在囚人士會說：「嘩，係囉我都想講好耐！」又有人讚揚她「好犀利我支持你！」但梁凱晴說，這是在囚人士應有的權利，遇到不公平的事，不是要等「英雄」出來打救世人，而是人人都可以做「英雄」發聲。她說不願見到人因恐懼而自我放棄，甚至拒絕這些權利。

梁凱晴Facebook專頁編輯指，懲教人員正調查梁凱晴有否違規行為，有機會以單獨囚禁懲處，又指梁因工作環境苛刻，最近消瘦、出暗瘡和汗疹，晚上難以入眠。