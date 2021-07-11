高官違限聚令飯局｜林鄭指三官員疏忽　已交罰款致歉望告一段落

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-11 11:04

早前保安局副局長區志光及兩名紀律部隊首長被揭3月參加飯局違限聚令。特首林鄭月娥今日（11日）開腔回應，指三位同事發生此事很不夠敏感度，是有些疏忽。 她強調三名官員已經交罰款並致歉，事件應該告一段落，又說三人今次已經付出一定代價，因為如此高級官員最重要是名聲，而他們已「被報紙寫幾日」。對於飯局奢華的質疑，她指三人今次只是獲邀出席，「菜單未去到又怎知呢」，反問「如果去到見到有鮑魚，係咪就要起身離開」。 至於會否有跟進行動，林鄭回應指，基本上覺得三人既已承擔法律後果、公開致歉，政府同事亦知道這些場合日後要盡量少去，希望社會大眾明白，官員一直在變換的環境之中，希望事件告一段落。

林鄭月娥對於飯局奢華的質疑，指三人只是獲邀出席，「菜單未去到又怎知呢」，反問是否如果飯局有鮑魚就要起身離去。（資料圖片／梁鵬威攝）

林鄭月娥在電台節目表示，自己經常說，「作為特區官員要比白更白」，近日亦有前官員指自己很少去社交聚會，而她自己亦很少參與，就是不希望有任何聯想。

對於飯局奢華的質疑，她指三人今次只是獲邀出席，「菜單未去到又怎知呢」，反問是否如果飯局有鮑魚就要起身離去。

林鄭月娥更反指，今次事件突顯執法行動會「追返轉頭」，強調今次只是因為另一與飯局無關的罪案調查，事件應該告一段落，指三人今次已經付出一定代價，如此高級官員最重要是名聲。