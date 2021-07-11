持續更新｜消息：民主黨主席羅健熙辭區議員　稱不想持續受DQ威脅

撰文： 周禮希 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-11 14:13

政府安排區議員本月宣誓，近日傳出4類行為將跌入DQ範圍，包括曾參與民主派初選、借出議辦作票站、曾簽署抗爭聲明等；被DQ者將被追討上任至今的薪津，引發大批民主派區議員辭職，2019年當選的388名民主派區議員中，已有過半辭職。 據了解，民主黨主席羅健熙昨向黨友發訊息，指已決定今日（11日）辭任區議員職務。本身是南區區議會主席的羅健熙指，辭職是希望工作有確定性，自己已有一連串在地區繼續服務計劃，希望離任後專注落實，不需要持續受DQ威脅而影響地區工作。 至於原有15名區議員的中西區區議會，近日多人辭職，包括任嘉兒、張啟昕、黃永志等人，目前只餘下3名議員。

最新辭職名單 北區(7)：陳惠達、陳旭明（副主席）、林子琼、劉其烽、蔣旻正、郭㙟豐、張正皓 大埔(2)：任啟邦、關永業（主席） 沙田(17)：丘文俊、李永成、陳兆陽、程張迎（主席）、曾素麗、廖栢康、葉榮、張慶樺、楊思健、勞越洲、岑子杰、容溟舟、趙柱幫、麥梓健、陳運通、陸梓峂、許鋭宇、李世鴻 西貢(3)：陳緯烈、張偉超、馮君安 元朗(9)：候文健、林進、區國權、陳樹暉、關俊笙、梁德明、李俊威、方浩軒、郭文浩 屯門(14)：盧俊宇、陳樹英（主席）、黃麗嫦、黎駿穎、何杏梅、何國豪、朱順雅、羅佩麗、林明恩、林健翔、甄霈霖、楊智恒、巫堃泰、曾振興 葵青(13)：張鈞翹、王必敏、冼豪輝、蔡雅文、譚家浚、韓俊賢、王天仁、劉子傑、吳劍昇、黃俊達、許祺祥、黃炳權、梁國華 荃灣(5)：潘朗聰、劉肇軒、伍顯龍、劉志雄、陳劍琴 深水埗(13)：李俊晞、譚國僑、李炯、衞煥南、黃傑朗、鄒穎恒、江貴生、冼錦豪、利瀚庭、楊彧（主席）、甄啟榮、徐溢軒、何啟明 九龍城(6)：鄺葆賢（副主席）、關家倫、馮文韜、馬希鵬、周熙雯、黎廣偉 油尖旺(8)：李傲然、林兆彬、賀卓軒、李國權、陳嘉朗、朱慧芳、余德寶（副主席）、蕭德健 觀塘(11)：陳易舜、王嘉盈、尹家謙、李軍澤、李詠珊、馮家龍、鄭景陽．張敏峯、葉梓傑、陳汶堅、蔡澤鴻（主席）、黃啟明 黃大仙(18)：陳啟淳、梁銘康、許錦成（主席）、黃逸旭（副主席）、施德來、鄧惠强、陳俊裕、莊鼎威、鄭文杰、莫嘉嫻、張茂清、胡志健、岑宇軒、尤漢邦、莫綺霞、張嘉宜、沈運華、郭秀英 灣仔(5)：李永財、張嘉莉、陳鈺琳、邱汶珊、羅偉珊 中西區(8)：葉錦龍、甘乃威、葉錦龍、鄭麗琼（主席）、伍凱欣、黃永志、張啟昕、任嘉兒 東區(15)：王振星、張振傑、曾健成、吳卓燁、黎志強（主席）、魏志豪、郭志聰、陳寶琼、趙家賢（副主席）、麥德正、何偉倫、裴自立、李鳳琼、梁兆新、謝妙儀 南區(12)：陳衍冲、陳炳洋、陳欣兒、黎熙琳、潘秉康、徐遠華、嚴駿豪、黃銳熺、林德和、俞竣晞、林浩波、羅健熙（主席） 離島(3)：李嘉豪、容詠嫦、梁國豪

▼部分已公布辭職區議員▼

+ 9 + 9 + 9

【14:00】民主黨主席羅健熙向部分黨友發訊息，指辭職最主要的原因是我希望自己工作有certainty（確定性），他已有一連串在地區繼續服務計劃，可以在離任後專注落實，不需要持續受DQ威脅而影響地區工作。

羅健熙稱，另一原因是基於風險評估，「即使我完全無法理解追回在任期間酬津的理據，但要花精力和金錢在法庭處理這些問題也十分折騰。」他形容，這決定或許不是最佳或最受歡迎，但希望理解見諒。

【1321】中西區大學選區的任嘉兒宣布辭職，明日生效。她表示，對天父的帶領和保守感恩，亦向兩年來每位伙伴、居民、義工、朋友、同事、家人等道謝。連同該區張啟昕、黃永志、葉錦龍等人早前辭職，該區只餘下3名區議員。

屯門興澤選區的曾振興今日凌晨時份亦告辭職，該區近日辭職議員增至14人。