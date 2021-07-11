屢遭建制狙擊　消息：港台《中國點點點》將停播　7.23播奧運節目

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-11 18:27

消息指，《香港電台》第一台節目《中國點點點》將會停播，港台將於7月23日在同一時段改播奧運節目《奧運第一台》，據悉時事評論員劉銳紹、港區人大代表黃均瑜等主持已收到停播通知。 《香港01》正就事件向香港電台查詢。

主持黃均瑜稱遺憾 冀加強國情節目

《中國點點點》是港台長壽節目，開播至今已至少十年，節目每逢星期一至五、下午3時至4時30分在《港台》第一台播出，以「點點中國，認識中國多一點」為主旨，內容以中國國內時政、民生議題為主，主持人包括人稱「夫子」的時事評論員劉銳紹、港區人大代表黃均瑜、教育大學亞洲及政策研究學系講師關仲然，及張鳳萍、王磊等。

節目設有多個環節，包括由基本法推廣督導委員會委員李浩然主持的環節《最緊要識法》、由「大灣區之聲」主持的環節《同聲同氣談天說地》等。



據了解，節目《中國點點點》將會停播，港台將於7月23日在同一時段改播奧運節目《奧運第一台》。



今年5月加入節目的黃均瑜接受《香港01》查詢時表示，從個人角度而言，對節目被停播感可惜和遺憾，因「剛剛好熱咗身、進入咗狀態」，但相信港台決定是經整體考慮。被問到節目停播會否擔心令市民失去接收國情的渠道，黃均瑜相信，港台未來會加強有關國家、國情意識的節目。

曾被投訴指「挑撥中港關係」

翻查資料，節目近年屢遭建制團體狙擊和投訴。自去年7月起，團體「華夏傳承」多次向向通訊事務管理局投訴，指港台節目《中國點點點》誤導聽眾、損害國家形象，指節目涉嫌違反《國安法》。其中去年9月，團體批評節目談及中央支援香港抗疫、「健康碼」、研製疫苗等內容時，涉嫌製造公眾恐慌及不實信息，挑撥中港關係，用詞令人感到不安和憤怒。

今年3月，團體再到港台示威，抗議港台長期聘用仍在《大紀元時報》發表評論的劉銳紹作為節目主持人，質疑節目製作組與「反中人士」狼狽為奸。