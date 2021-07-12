修例禁煽惑投白票　選舉處：廉署將加強宣傳　貼海報鼓勵市民參選

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-12 19:45

立法會早前通過《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，草案修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，禁止任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，違者最高可處三年監禁。 選舉事務處向立法會提交文件，交代2021年立法會換屆選舉的宣傳計劃，宣傳分三階段進行，首階段宣傳將於十月初展開，當局將會推出海報、電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，以加強宣傳廉潔選舉信息，同時廉政公署教育及宣傳工作會涵蓋禁煽惑投白票、投廢票的新罪行，並加強宣傳。

廉政公署（資料圖片）

香港電台將繼續製作選舉論壇

選舉事務處在文件中指，宣傳活動計劃由今年10月初開始，至12月19日投票日當天，將分階段逐步加強宣傳力度，由10月中開始，將推出一系列的宣傳項目和活動，以配合提名期和競選期，至投票日前一星期，會進一步加強宣傳。首階段宣傳將於十月初展開，處方將會推出海報、電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，以加強宣傳廉潔選舉信息，同時廉政公署的教育及宣傳工作會涵蓋禁煽惑投白票、投廢票的新罪行，並加強宣傳。

選舉事務處續指，第二階段宣傳會在10月中展開，以預告提名期將於10月底開始，在提名期前約兩星期及提名期間，將會推出一輯關於提名準候選人的電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，並在各區張貼海報，鼓勵市民參選；提名期結束之後，當局會推出另一輯電視宣傳短片、電台聲帶及海報，鼓勵市民踴躍投票，並通過多個渠道，包括電視、電台、網際網絡、政府場地及網頁、主要公共交通工具網絡和少數族裔報章等，進一步加強宣傳，鼓勵市民投票，在地區層面，則會在當眼地點張掛橫額和燈柱彩旗。

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宣傳斥資逾三千萬元

選舉處表示，香港電台會製作選舉論壇，以及錄製影片和宣傳聲帶介紹候選人政綱，候選人政綱會在港台電視31及電台播放，港台會遵守「平等時間原則」，讓所有候選人有相同的播出時間。

在投票日前約五星期，選舉事務處將會開始播放一輯介紹投票程序、須注意事項和新增的安排的電視宣傳短片及電台聲帶，如電子選民登記冊的應用、為有需要的選民而設的特別排隊安排、有關2019冠狀病毒病疫情的安全措施等。

處方指，所述宣傳計劃的預算開支約為3,770萬元，已在2021-2022年度的預算草案內預留撥款作此用途，並會因應需要調動資源。