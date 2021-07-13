港大學生會近年屢捲政治風眼　陳文敏副校長任命風波轟動一時

港大學生會評議會早前通過「哀悼」動議，「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」，引起軒然大波，評議會之後撤回議案，全體幹事道歉並辭職。港大今日（13日）發表聲明，表示不再承認港大學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色。

成立逾百年，港大學生會過往積極參與本港社會運動，包括2014年佔中運動、悼念「六四」活動等，孕育出不少社會名人和年輕社運領袖，至近年屢次捲入政治爭議，《人民日報》今年4月抨擊港大學生會抹黑「一國兩制」，點名學生會是要切除的「毒瘤」，而2015年的港大副校長任命風波備受社會關注。



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歷年名人輩出 馮煒光楊永強曾任會長

港大學生會成立於1912年，過去名人輩出，歷任主席包括前新聞統籌專員馮煒光、前食物及衞生局局長楊永強、《經濟日報》創辦人馮紹波、《852 郵報》創辦人游清源等，以及在「鍾庭耀事件」中以揚聲器要求時任校長鄭耀宗交代、23條立法期間曾與時任保安局局長葉劉淑儀交手激辯的張韻琪。民主黨副主席李永達於70年代曾為學生會內務副會長，前教育界立法會議員葉建源亦曾任外務副會長，「佔中三子」之一戴耀廷曾任外務秘書。



曾任港大學生會會長的張銳輝批評港大校方決定橫蠻無理，顯示大學以言入罪，已經失去言論自由。他說，學生會由全體學生選舉產生，具一定代表性，今次校方做法等同漠視學生代表及組織參與大學事務，違反「民主治校」，並非國際級學府應有的行為。

近年，本港發生連場大型社會運動，一直活躍於社運的港大學生會，多名代表均成為本港社運象徵人物。在2014年佔中運動期間，時任港大學生會會長梁麗幗以及前外務副會長周永康以學聯代表身份，與時任政務司司長林鄭月娥領導的「政改三人組」進行談判，成為佔中運動標誌性一幕。

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校委會否決任命陳文敏為副校長 學生會長馮敬恩洩密惹爭議

港大學生會近年連番捲入政治爭議，當中2015年港大副校長任命風波轟動一時。當年港大法律學院前院長陳文敏成為副校長的唯一候選人，有傳有政府人士要求校委會否決任命陳文敏，2015年6月校委會仍以「等新首席副校長上任」為由，延後審議陳出任副校長的事宜。同年7月28日校委會開會時，大批學生強行衝入會議室抗議，引起混亂，香港大學校委會成員盧寵茂離開時，遇上大批學生包圍，盧突然雙手抱膝倒地，被學生質疑是「插水」。

同年9月，港大校委會否決推薦法律學院前院長陳文敏出任副校長的建議，時任校委會主席梁智鴻以保密為由，拒絕透露否決的原因。時任港大學生會會長馮敬恩隨即召開記者會，披露校委否決任命的理由，包括盧寵茂指陳文敏在7月28日事件後並無慰問他，以及李國章指「陳文敏當上法律學院院長只因是nice guy」等。

不久後傳媒取得多段校委會會議的絕密錄音，多名校委會成員在會上發表的言論被公開。副校長任命建議獲否決時為校委會委員的李國章，對事件大為不滿，指會議是閉門兼保密進行，不應公開，批評馮為「大話精」。

反對李國章任校委會主席 學生包圍大樓

2016年1月，李國章獲任命為校委會主席，港大學生會不滿決定，認為是政府干預港大學術自由，組織罷課，要求廢除特首校監必然制、成立審視《香港大學條例》專案小組等。李國章主持首次校委會會議期間，在會議大樓外集會，要求和李國章及其他校委對話。

會議結束後，集會人士收到消息校委會不會立即成立檢討《香港大學條例》的專責小組，大批圍堵大樓正門，試圖阻止時任校長馬斐森和李國章離場，警察其後趕到現場，發射胡椒噴霧，最終以李國章「走後門」離開，校委會則發表聲明一致同意成立檢討小組。

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按傳統每逢六四洗刷國殤之柱 重漆太古橋

每年六四，港大學生會均會透過洗刷國殤之柱和重漆太古橋悼念六四。1997年六四維園集會完結後，港大學生嘗試將由丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）創造的國殤之柱護送回港大，過程受到阻撓，但最終仍獲放行，國殤之柱現永久豎立在港大黃克競樓平台，背靠港大學生會餐廳。

港大太古堂對出的太古橋寫有六四標語「冷血屠城烈士英魂不朽 誓殲豺狼民主星火不滅」，是1989年太古堂宿生會主席張銳輝及同學所寫，張最初只是在布上寫下標語，但字跡穿過黑布而印在太古橋上，每年港大學生會也會按慣例為該標語重新掃上白油漆。

港大學生會一度被指出現「赤化」現象，2009年港大學生會會長陳一諤當選後公開質疑六四是否有平民死亡，又形容當年民運領袖柴玲為「走佬學生領袖」，引發港大學生發起公投罷免陳一諤。

《學苑》被指鼓吹港獨 時任特首梁振英在施政報告點名批評

港大學生會刊物《學苑》曾被指散播「港獨」思潮，2015年1月，時任行政長官梁振英發表《施政報告》時罕有點名提到，《學苑》的封面專題曾為《香港民族命運自決》，以及《學苑》早前編印的《香港民族論》，指該書主張香港「尋找一條自立自決的出路」，《學苑》及佔中學生領袖的錯誤主張，不能不警惕。

梁振英批評編輯《香港民族論》的《學苑》副總編輯王俊杰對香港憲制地位論述完全錯誤，又引述《學苑》的文章曾提到「民主回歸論死亡，香港民主獨立應運而生。」

《人民日報》抨擊港大學生會抹黑「一國兩制」：要清除「毒瘤」

今年4月，港大學生會向校長張翔發表公開信，質疑校方推行國安教育課程是斷送院校自主。《人民日報》發表文章，點名批評港大學生會抹黑國安教育，指自中央出手完善香港選舉制度以來，港大學生會一而再挑釁，大肆抹黑「一國兩制」，在底線邊緣瘋狂試探，已到「非管不可」的時候。

文章批評出台國安法、完善選舉制度，為香港撥雲見日之時，港大學生會仍舊「賊心不死」、逆勢而行，不斷傳播反動思想，妄圖蠱惑更多學生登上賊船，將高校綁上罪惡戰車，進而積蓄「繼續革命」的黑色能量，又質疑他們並非學生，而是「藏匿在校園中的暴徒」。

文章指，需要猛藥去痾，去除象牙塔中的「惡瘤」，讓毒教師、毒學生會失去存身之所，還校園以安寧，還香港以希望。