澳門立選丨被DQ吳國昌被指與「港獨」胡志偉會面 民主黨斥失實

澳門立法會選舉將於9月12日舉行，澳門選舉管理委員會上周五（9日）取消6組參選名單資格，涉及21名參選人，民主派團隊「民主昌澳門」、「學社前進」及「新澳門進步協會」名單全部被DQ。
1992年起擔任立法會議員至今的吳國昌今日（13日）在Facebook上載一張相片，為選管會資料，內容指他與鼓吹「港獨」的「香港民主黨」要員胡志偉會面。
民主黨發出聲明，強調民主黨和胡志偉從來不同意和不支持港獨。
吳國昌：恐怕遠遠超出港人正常想像範圍
吳國昌為「民主昌澳門」名單第二名人選，排第一為議員助理鄭明軒，而該團隊已全數被取消資格。吳在Facebook貼相，顯示為澳門司法警察局文件，上有2021年立法會選舉管理委員會蓋印。該文件有一張相，圖片說明寫着：「2019年8月3日，吳國昌與鼓吹「港獨」的「香港民主黨」要員胡志偉會面的情況。」
吳國昌指，選管會7月2日向警方索取資料，而根據7月4日提供的資料，單是有關他自己的資料已有200多頁，都是圖片配文字。對於胡志偉被指鼓吹「港獨」，吳國昌指「港民主黨被想像為港獨組織，恐怕遠遠超出港人正常想像範圍」。
民主黨：從來不同意和不支持港獨 促澄清及更正
民主黨發出聲明，強調民主黨和胡志偉從來不同意和不支持港獨。該黨引述民主黨《基本信念》第一、二條，指民主黨支持香港回歸，及支持「一國兩制」在港實施，落實港人治港、高度自治，27年來一直不變。
對於澳門特區資料中的指控，民主黨表示極度遺憾，並要求澳門當局盡快作出嚴正的澄清和更正。
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