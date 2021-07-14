前校委：港大不承認學生會現憲制危機　湯家驊指宣揚恐怖主義違法

港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案疑兇議案惹起爭議，事件持續發酵，校方昨（13日）發聲明不再承認港大學生會地位，又指將設立專責團隊，協調和處理各類學生事務。

港大前校務委員李梓成今日（14日）於港台節目上表示，港大學生會是法定組織，在大學的管治架構中有提名學生代表功能，校方不能單方面不承認學生會，否則或出現「憲制危機」。他認為，大學是一個教育機構而非法庭，相對於一刀切的處分，更加應該引導學生知錯能改。

港大校董、民建聯立法會議員張國鈞支持校方決定，認為錯事有輕重之分，如果錯誤太嚴重，要學習承擔後果。



料學生代表提名、迎新活動受明顯影響

李梓成表示，現時學生會負責為不同屬會和小組分配活動場地和資源，大學不承認學生會角色，會明顯影響學生校園生活；在法例上，學生會有提名大學的管治架構中學生代表的功能，如紀律委員會及其他反映學生福祉的委員會等，認為校方如單方面不承認學生會，或出現「憲制危機」。他又指，校方自行設立團隊協調和處理學生事務，但校方這方面經驗未必足夠，也不一定了解學生切身需要，擔心日後校方管治將不能體現學生參與的精神。

又提到，校方早前已決定不為學生會代收會費，對學生會已是很大的懲罰，相信日後學生會情況將雪上加霜；一些原本由學生會舉辦的活動，如迎新營（O-camp）等，亦將受影響。

▼7.1刺警案▼



前會長孫曉嵐：校方無保護學生

今次事件中，港大學生會評議會受到建制陣營狠批，部分人主張進一步處分甚至開除涉事學生，校方亦提到將「按大學程序嚴肅調查學生會評議會事件，並根據調查結果，對涉事學生作進一步處理」。李梓成認為，如何容讓大學學生會有深切檢討、反省的空間，是如今香港非常需要的事物，「大學是做教育工作，不是法庭，除了對錯外，也可以看看如何實踐教育的理念。」他希望社會各界多給大學和學生一點空間，體現知錯能改的精神，而非一刀切。

港大學生會前會長孫曉嵐在商台節目提到，對校方態度感到失望，指學生會有多年傳統、制度，有助大學及學生發展，批評校方在現今政治氣氛風頭火勢下，與學生會「割席」，絕非不是保護學生的表現。她又指，學生會已經道歉、撤回悼念七一刺警案疑犯的議案、全體幹事辭職，認為他們已經盡力挽回，事件理應「告一段落」，不明白政府為何要追究學生，並主動指「執法機關應該跟進」。

張國鈞：校方已多次提醒學生會不要越界

港大校董、民建聯立法會議員張國鈞表示，支持校方今次決定，認為學生會評議會早前的議案並非單一事件，校方過往已多次提醒學生行為不要越界，並且以不代收會費、不讓其管理設施等方式作警告，希望學生會懸崖勒馬，但學生未有聽取。他指，人做錯事也有輕重之分，道歉並撤回動議只是最基本工作，作為成年人亦要為自己言行負責，至於如何懲處要視乎聆訊結果，又認為坦然接受應有懲處也是表示歉意的方式之一。

至於今次校方不承認學生會未有提述時效，或屬「永久性」的措施，張國鈞認為日後學生會能否重新設立，視乎雙方互動。他稱，學生會長時間以來的言行舉止，令校方對其失去信心，學生日後需要讓校方、社會明白到，他們能夠回歸理性討論、秉持社會應有道德價值觀，在這個前提下，任何事物都可以重建，但強調這是雙向的事情。

行政會議成員、資深大律師湯家驊（資料圖片／歐嘉樂攝）

行政會議成員、資深大律師湯家驊於商台節目上表示，學生會評議會的議案似乎存在犯罪元素，有可能進入司法程序。他指，學生會評議會雖在短時間內撤回議案及辭職，但認為只能構成「求情理由」。

湯指，根據聯合國及全球反恐條例的定義，若有人為達到政治目的，傷害參戰者或軍人以外的人士或物件以威嚇社會、政府或國際組織，也屬恐怖主義，企圖殺警表面上已經符合「恐怖行為」定義。湯家驊指，感謝殺警的人「為香港犧牲」，解釋只有一個，就是認為對方「為香港做了好事」，行為值得「表揚及效尤」，認為宣揚恐怖主義有機會干犯《港區國安法》及《刑事罪行條例》中的煽惑罪，罪名非同小可。