曾嚴詞駁斥審計報告　入境處「認衰」：加倍謹慎　確保不再發生

審計署今年4月發表「審計署署長第七十六號報告書」，質疑入境處跟進懷疑假結婚個案進度太慢，其中一個個案，待到涉案人士去世都未有結果。入境處及後罕有公開發聲明反駁，指審計署「不懂刑事調查」卻「胡亂批評執法部門」。

立法會政府帳目委員會今日（7月14日）提交報告書。帳委會主席石禮謙表示，經仔細研究有關書面回應後，決定毋須以公開聆訊方式進行詳細調查。不過，入境處回覆委員會期間，承諾日後會加倍謹慎，遵從在公開聆訊前不公開評論的要求，確保同樣情況不會再發生。



重申調查有實際困難

帳委會主席石禮謙於立法會發言時指，報告書涉及合共12個政策局和部門，帳委會向有關政策局和部門提出書面提問，經仔細研究有關書面回應後，決定毋須以公開聆訊方式進行詳細調查。不過他表示，注意到當局的行事方式在很多情況下均「偏離既定程序、指引或規則」，希望當局採取措施，跟進審計報告中提及的違規，以及尚待處理的個案。

石禮謙又促請，當局確保所有政策局和部門及政府資助機構，從審計報告汲取經驗、糾正弊端，並防止日後出現違規情況。

根據最新公開的報告內容，入境處於5月21日回覆委員會的信件中，提到：「入境事務處希望藉此機會向政府帳目委員會主席及委員承諾，本處會加倍謹慎，遵從部門應避免在委員會進行公開聆訊前對審計報告作出公開評論的要求，確保不會發生同樣情況。」

在報告中，入境處繼續就調查假結婚個案事宜解畫，指入境處調查分科已在2019年6月進行架構重組，把所有懷疑假結婚個案集中交由專案小組處理。架構重組後，入境處於該年下半年共拘捕604名疑犯及處理102宗中止調查個案，二者比起上半年分別上升約23%及55%。

處方亦重申，調查假結婚個案有實際困難，每宗個案有其獨特性，例如可能涉及至少一名通常居於外地的非香港居民、一般都沒有受害人、只有兩名人士為共同利益而犯案，往往增加追查難度。入境處強調，一向透過不同渠道搜集證據以核實涉案人士夫妻關係的真確性，亦會從不同渠道多管齊下加強打擊假結婚罪行，包括加強入境檢查、打擊非法勞工行動、加強打擊中介人活動、加強核查可疑登記婚姻個案、與內地有關部門作情報交流及合作、加強宣傳工作、靈活調配人手加快處理積壓個案等。

入境處早前罕有嚴詞駁斥審計署報告，引起社會譁然。（資料圖片）

罕有駁審計報告 驚動政府高層介入

入境處於4月28日晚上發出長篇新聞稿，駁斥同日發表的審計報告，用詞非常強硬。入境處指，每宗假結婚個案皆有其獨特性，嚴謹精密的搜證程序需時，以及就每宗個案需要搜集的證據都不盡相同，調查時不能只考慮片面資料，更不能一概而論。新聞稿又指，調查人員因應每宗個案的背景及獨特性採取不同角度的調查手法，一向不遺餘力打擊涉及假結婚的罪行，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾。」

保安局同日晚上表示，已提醒入境處政府與立法會政府帳目委員會一直有共識，在報告書提交立法會至委員會聆訊的一段時間，應避免公開爭辯。局方表示，政府和立法會政府帳目委員會一直有共識，在報告書提交立法會省覽至委員會進行公開聆訊的一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯委員會會進一步調查的事項，以確保委員會能在公平情況下順利進行公開聆訊。

帳目委員會主席石禮謙其後亦指，已去信時任政務司司長張建宗表達關注，引述對方稱會告知各個部門遵守有關規則。據多間傳媒引述消息指，特首林鄭月娥亦有親身過問事件。