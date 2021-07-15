直播︱麥美娟促重推空置稅　林鄭拒承諾：勇氣和魯莽是一幣兩面

特首林鄭月娥今日（15日）赴立法會出席休會前最後一次答問會，她表示，過去3個月立法機關取得令人欣慰的成效，包括通過選舉修例，亦多個10多條條例草案。提及土地房屋問題，林鄭指是重中之重工作，提到有人埋怨浪費時間做土地大辯論，或捨易取難，但她強調現屆政府開發土地如行軍打仗，寸土必爭。

她又指，政府政策明向傾斜公營房屋，公私營比例由「六四比」改成「七三比」。林鄭指，未來一年會加強多方面房屋供應，包括加強督導，不容許「政出多門」；積極推展交椅洲人工島及新界北研究及規劃，確保10年後土地供應充裕；更進取採納基建先行、創造容量的原則，加快新鐵路策略發展；進一步簡化發展流程，提升發展局項目促進辦事處協助各部門，加快審批私人發展項目的效率等。



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【11:18】旅遊業議員姚思榮提到，本地旅遊行業受疫情大受打擊，儘管政府曾經提供幾輪資助，但已經是「彈盡糧絕」，質問政府是否放棄復蘇旅遊業。

林鄭月娥回應指，現時困難在於沒有免檢疫人員往還，世界各地都面對同樣問題，但會做好準備。她表示會積極思考如何在有序通關後刺激本地旅遊，以及好好發揮與粵港澳大灣區的旅遊合作。為協助旅遊從業員維持生計，林鄭指已經極力為相關市民開創就業機會，如疫苗中心的職位，支持旅遊業渡過困難的時刻，而且本地遊及郵輪遊亦受到市民歡迎，相信旅遊業依然大有前景。

姚思榮指，林鄭提出的措施只是「杯水車薪」，期望政府落實更具體、有力，有系統性的措施，要穩定業界信心，促政府聆聽旅遊業心聲。林鄭稱正就施政報告諮詢，歡迎議員提出意見。

林鄭：社會有多講中國共產黨氛圍 將推大型展覽

【10:56】經民聯劉業強問到，中國共產黨建黨百年，但仍有大部分香港市民存有偏見，問港府會否積極舉辦宣講會，供市民接觸共產黨及國家主席習近平的講話等。

林鄭月娥回應指，特區有舉辦建黨百年的慶祝活動，港府官員出席時亦有分享中共的地位。她指，近年本港其實已不知不覺間起了變化，多講執政黨，難以想像3至4年前能夠如此，港府會用好這氛圍，讓年輕人對國家認識，香港與國家的關係等，未來將有大型展覽介紹中國共產黨的發展，與及與香港的關係。

民建聯蔣麗芸。（鄭子峰攝）

研教師不打疫苗需更頻密強檢

【10:55】民建聯議員蔣麗芸表示，香港社區近一個月沒本地感染個案，但近日有多宗與輸入個宗有關的確診。她指雖然機管局要求進入禁區的員工要完成接種疫苗和提供陰性檢測證明，但仍有不少非機管局的機場人員，包括入境、海關人員等，問及林鄭會否在保護僱員角度，考慮強制有關前線人員接種疫苗。

林鄭月娥指，現時經過四波疫情後，現時的個案都是外防輸入的個案，但她稱若難讓外面人士來港，港府會承受不少壓力，包括商界和市民。對於強制市民打針，林鄭稱現時各國都未有動用法律強制，因會出現爭抝。林鄭強調，政府現時鼓勵前線人員要接種疫苗，若不接種就需頻密接受檢測，她稱現時17萬公務員有6萬4千名被列為前線人員，其中已有7成完成打針。

林鄭指，稍後會再擴大公務員前線人員的數目，同時若採用定期檢測者需自費，強調要就此當誘因或推動。林鄭又指，正考慮教師和安老院舍採取相同的方式，鼓勵兩個行業人士積極接種疫苗。她強調，貿貿然強制有關人士打針會有問題，亦有機會會反彈。