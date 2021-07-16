國安法︱林鄭：夏寶龍提5項工作要求　劉兆佳料資審會從嚴把關

港區國安法實施一年，全國港澳研究會今早（16日）在金鐘港麗酒店舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，國務院港澳辦主任夏寶龍將在會上發表講話，談及國安法落實情況，預料亦會提及DQ區議員等議題。《香港01》將持續更新重點內容及現場動態。



【12:10】基本法委員會副主任譚惠珠指，夏寶龍提到愛國愛港應是「深入民心」的想法，「愛國者治港」非常重要，但愛國者也要有才、有德、有能力，因為香港市民期望社會有新面貌，所以管治者要有戰略思維，於解決社會深層次問題、面對國際競爭及壓力，以及創科突破方面，能排除萬難達到目的。

【12:00】全國港澳研究會副會長劉兆佳指，夏寶龍提到特區要在日後三場選舉嚴格把關，不能容許任何反中亂港分子進入管治架構，他預料候選人資格審查委員會在審查方面將會相當嚴厲。他又引述指，日後治港人才要德才兼備，勇於維護國家主權、安全、發展利益，有能力管治香港，並與反中亂港勢力鬥爭，亦要有力破解社會民生矛盾，令香港人對前景有所盼望。

劉兆佳又提到，夏寶龍讚揚國安法已發揮止暴制亂作用，特區政府可集中精神處理社會民生問題；並嚴正警告歐美政客實施制裁只會更激起中央和中國人阻止外國勢力干預內政的決心。

【11:05】林鄭引述夏寶龍指，中央對香港「管治者」提出5項主要工作要求：1. 完善有關國安法制，包括積極籌備23條立法、完善其他現有法律，舉例指個人私隱修例也是其中一個；2. 做好涉嫌干犯國安法人士案件的檢控、執法工作；3. 按國安法第9條，加強指導、督促、管理不同機構的工作，包括學校、大學、傳媒、社交媒體等；4. 按國安法第10條，推動全社會認識國安法的教育工作；5. 辦好未來3場選舉。

《香港01》接獲消息指，夏寶龍在會上對「管治者」提出兩點政治要求和五點能力要求。林鄭只提到其中5項，暫未提及其餘兩項政治要求。

【11:03】林鄭月娥出席研討會後表示，夏寶龍在會上發表約1小時講話，提到《港區國安法》效果立竿見影，令香港由亂至治，並擲地有聲地反駁早前有西方政客唱衰國安法，以本港數字反駁謬誤。

林鄭引述夏寶龍高度評價警隊落實國安法的工作，又形容2019年修例風波是香港的寶貴一課，林鄭認為這代表修例風波顯示香港的國家安全缺口不能夠容忍，令特區政府更明白本港國家安全風險，不能視而不見。

林鄭認為，夏寶龍的講話帶出國安法不單只是香港止暴制亂的定海神針，而且完善了「一國兩制」，令一國兩制行穩致遠。

【08:45】早上8時許，多名政府官員和嘉賓陸續抵達港麗酒店，包括中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥、財政司司長陳茂波、政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強及基本法委員會副主任譚惠珠等。