國安法︱林鄭：夏寶龍提5點要求包括23條立法　未提兩點政治要求

港區國安法實施一年，全國港澳研究會今早（16日）在金鐘港麗酒店舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，國務院港澳辦主任夏寶龍將在會上發表講話，談及國安法落實情況，預料亦會提及DQ區議員等議題。《香港01》將持續更新重點內容及現場動態。



【11:05】林鄭引述夏寶龍指，中央對香港「管治者」提出5項主要要求：1. 完善有關國安法制，包括積極籌備23條立法、完善其他現有法律，舉例指個人私隱修例也是其中一個；2. 做好涉嫌干犯國安法人士案件的檢控、執法工作；3. 按國安法第9條，加強指導、督促、管理不同機構的工作，包括學校、大學、傳媒、社交媒體等；4. 按國安法第10條，推動全社會認識國安法的教育工作；5. 辦好未來3場選舉。

《香港01》接獲消息指，夏寶龍在會上對「管治者」提出兩點政治要求和五點能力要求。林鄭只提到其中5項，暫未提及其餘兩項政治要求。

【11:03】林鄭月娥出席研討會後表示，夏寶龍在會上發表約1小時講話，提到《港區國安法》效果立竿見影，令香港由亂至治，並擲地有聲地反駁早前有西方政客唱衰國安法，以本港數字反駁謬誤。

林鄭引述夏寶龍高度評價警隊落實國安法的工作，又形容2019年修例風波是香港的寶貴一課，林鄭認為這代表修例風波顯示香港的國家安全缺口不能夠容忍，令特區政府更明白本港國家安全風險，不能視而不見。

林鄭認為，夏寶龍的講話帶出國安法不單只是香港止暴制亂的定海神針，而且完善了「一國兩制」，令一國兩制行穩致遠。

【08:45】早上8時許，多名政府官員和嘉賓陸續抵達港麗酒店，包括中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥、財政司司長陳茂波、政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強及基本法委員會副主任譚惠珠等。