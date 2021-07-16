林鄭稱夏寶龍列「管治者」五項工作要求　重心在國安問題

港區國安法實施一年，全國港澳研究會今早（16日）在金鐘港麗酒店舉行專題研討會，主題為「國安法實施一周年回顧與展望」，國務院港澳辦主任夏寶龍在會上發表講話。

行政長官林鄭月娥會後見記者時表示，引述夏寶龍在會上向「管治者」列出五項工作要求，其中三項與《國安法》問題相關，包括積極籌備《基本法》23條的本地立法工作、處理好反《國安法》人士的案件，以及在社會和學校層面推動國家安全的教育工作。



夏寶龍在會上向「管治者」列出五項能力要求，包括積極籌備《基本法》23條的本地立法工作、處理好反《國安法》人士的案件以及在社會和學校層面推動國家安全的教育工作。（羅君豪攝）

據了解，夏寶龍在會上對「管治者」提出「2+5」要求，包括兩點政治要求和五點能力要求，其中五點的能力要求，以國安問題為主。



林鄭稱，未來有5項工作需做，相信中央也對特區有這樣的要求：第一項是完善維護國家安全的法律制度，包括積極籌備《基本法》23條的本地立法工作，同時完善其他現有法律，強調政府提出修訂《個人資料私隱》條例，就是其中一個例子。

第二項為處理好涉違反《國安法》人士的案件，她稱現時已有64人被檢控違《國安法》，但要將他們繩之於法，仍要有警隊的調查工作和律政司的檢控工作；第三項是按《國安法》第9條，加強指導、督促和管理機構的工作，令他們不會危害國家安全，當中包括學校、傳媒及社交媒體。

林鄭：出席活動後感鼓舞 有關工作任重道遠

林鄭稱，第四項為按《國安法》第10條，在社會和學校層面推動國家安全的教育工作；最後一項是做好未來三場選舉，強調最重要是「愛國者治港」，故資格審查委會要對候選人的審查做好把關。林鄭又指，出席活動後感鼓舞，認為有關工作任重道遠，才可以深化國家安全的工作。她最後引述夏寶龍說「唯有國家安全，香港才安全，唯有香港安全，市民才可以過安寧、快樂的生活。」