分析｜夏寶龍講話直截了當　解決房屋問題不容再拖

國務院港澳辦主任夏寶龍今早（16日） 在全國港澳研究會研討會上發表講話，除回顧港區國安法實施一年成效，亦提出對香港未來的「四個期盼」，當中最受關注的一項，莫過於提到香港住房問題，必將得到極大改善，將告別劏房、籠屋。

房屋問題已困擾香港多年，中央亦非第一次要求香港著力解決此深層次矛盾，特別是現在國安法、完善選舉制度已經得到落實，政治障礙掃清，港府已無後顧之憂，必須拿出擔當和魄力解決房屋，不能再有半分拖延。



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「四個期盼」先提房屋問題 反映情況水深火熱

夏寶龍在講話中提出三個「大有可為」，第一是香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為，認為大家可暢想一下，國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，「一國兩制」在香港的實踐會是何種光明景象？他提到「四個期盼」，第一個就是經濟更加繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更加和諧安寧，「特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、『籠屋』。」

把關乎廣大市民利益的民生問題，放在首個「期盼」，已足見其重要性，也反映香港之房房問題是如何嚴峻。這段文字雖短，但意義重大，「特別是」、「大家揪心的」、「極大改善」等字句，顯示房屋問題已經水深火熱，解決刻不容緩！港府在房屋問題必須大幅扭轉目前的困境，要令劏房、籠房在香港「告別」，顯示這不是願景、可以慢慢做，而是要切實執行到底的硬任務。

其實，中央領導已多次談到香港房屋問題，今年3月兩會，國務院副總理韓正已表明，香港房屋問題有其歷史因由，要解決是很有難度，「但總得有開始的時候」，已說明住房問題不能再拖，必須大刀闊斧改革。

夏寶龍的第二個「期盼」，是民主制度有更大進步，法治更加完備，「孩子都能健康快樂成長，學生都能接受良好的教育，青年都有廣闊的就業創業舞臺、都能去追逐自己的夢想，長者都能頤養天年，全體市民都享有更加幸福安康的生活。」所謂「安居樂業」，如果全社會「住房難」的問題遲遲不解決，公屋輪候時間不斷創迎高、樓市又逢破頂，又如何讓社會有長足發展？

要有戰略思維破解各種矛盾和問題

值得關注的是，夏寶龍在講話後段提到選出管治者的五大條件，其中第二個是「破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者」。他指出，管治者要具有戰略思維和宏闊眼光，注重調查研究和科學決策，「勇擔當、敢碰硬、善作為，逢山能開路、遇水能架橋，消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾，衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題，不斷提高特別行政區治理能力和水平。」

這正是對現時及未來香港管治者提出的嚴肅要求。中央和香港市民需要的，不止是堅定愛國者，更要兼備才德，有勇氣、有擔當觸碰既得利益，妥善解決困擾香港多年的老大難問題，為廣大市民辦實事。

其實，夏寶龍今次講話雖以國安法為主題，但香港已實施國安法一年，選舉制度又得到完善，已經重塑了香港的政治秩序，他已十分直白點出香港的當務之急，就是處理經濟民生問題，港府官員要聽得明白，立即行動，交出令人滿意的考卷。