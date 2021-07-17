美國制裁丨港澳辦中聯辦斥廢紙一張：暴露黔驢技窮紙老虎本質

美國財政部昨日公布與香港有關的制裁措施，包括制裁7名香港中聯辦副主任，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華。國務院港澳辦今（17日）發聲明表示，對美國政府宣布對中央駐港機構官員實施所謂制裁，並散佈涉港營商荒謬警示表示強烈憤慨和嚴厲譴責，批評美方一再玩弄無用的制裁把戲，暴露其色厲內荏、黔驢技窮的「紙老虎」本質。中聯辦今日（17日）回應指，美方舉動嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，是對中國政府和人民維護國家利益的公然挑釁，以及無聊政治表演。



+ 13

繼去年制裁多位中港官員後，美國昨日再公佈制裁措施，當中涉及7名中聯辦副主任。港澳辦發言人表示，美方對香港當前營商環境的評論純屬一派胡言，香港國安法保香港安全、安定、安寧，有力推動香港由亂轉治、重回正軌，也為香港經濟發展提供了良好的社會環境。

發言人表示，中國人民從來不信邪、也不怕邪。 美方對中方官員的所謂制裁，絲毫改變不了中國政府依法維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定的堅定決心，絲毫動搖不了中國政府官員堅定捍衛國家利益、忠誠履行職責的鋼鐵意志，反而讓 中國人民和世界人民進一步看清了美式霸權主義和強權政治的醜陋嘴臉。

聲明又指，香港是中國的特別行政區，不管是製定實施香港國安法還是完善香港選舉制度，都是中國內政，美方沒有任何資格橫加干涉，又批評對方舉動是「無用的制裁把戲」，「不僅充分顯露出其踐踏國際法和國際關係基本準則的蠻橫霸道，戳穿其維護『民主、人權、自由』的偽善面目，更暴露其色厲內荏、黔驢技窮的『紙老虎』本質。」國務院強調制裁只會加快「反中亂港分子」的末日到來。

中聯辦今日（17日）以「美國制裁 廢紙一張」為題發聲明，強烈譴責美國政府無端抹黑香港營商環境，並對中聯辦官員實施制裁。中聯辦批評，美方舉動嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，是「色厲內荏的無聊政治表演」，直斥「霸權主義行徑注定徒勞無功。」

聲明指，中央自修例風波以來，面對香港回歸以來最嚴峻的局面，堅持依法治港，果斷連續出手，推動「一國兩制」重回正軌，「香港不僅實現由亂及治的歷史轉折，而且正迎來穩定繁榮的光明前景，這一切都將載入中國和人類的發展史冊。」

中聯辦。

中聯辦批評，美國一些政客長期以來美「在香港事務上扮演著極不光彩的角色」，指他們與「反中亂港分子」內外勾連，肆意衝擊「一國兩制」紅線，妄圖發動「港版顏色革命」，是香港民主自由和高度自治的破壞者。中聯辦指，美方今次的「商業警告」，是其在政治上失敗後，企圖從經濟上乾擾香港的發展，讓世人看清了美國一些政客內心的「孤立與無奈」。

中聯辦在聲明中措詞強硬，表示會嚴格按照憲法和基本法履職盡責，堅定落實中央全面管治權，支持特區政府依法施政及維護香港社會大局穩定，「美國對我辦官員的先後製裁，除了更加激起我們對美國政客的蔑視、更加激發我們為國家利益而戰的堅強意志外，毫無其他意義。」

聲明最後強調，香港是中國的香港，不允許任何人干預香港事務，又引用國家主席習近平的說法，指「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役」，「任何插手干預香港事務、遏制中國發展的企圖都注定會失敗，對美方的肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊！」