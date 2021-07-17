美國制裁7名中聯辦副主任　中聯辦斥無聊政治表演：廢紙一張

美國財政部昨日公布與香港有關的制裁措施，包括制裁7名香港中聯辦副主任，包括陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華。中聯辦今日（17日）回應指，美方舉動嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，是對中國政府和人民維護國家利益的公然挑釁，以及無聊政治表演。



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繼去年制裁多位中港官員後，美國昨日再公佈制裁措施，當中涉及7名中聯辦副主任。中聯辦今日（17日）以「美國制裁 廢紙一張」為題發聲明，強烈譴責美國政府無端抹黑香港營商環境，並對中聯辦官員實施制裁。中聯辦批評，美方舉動嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，是「色厲內荏的無聊政治表演」，直斥「霸權主義行徑注定徒勞無功。」

聲明指，中央自修例風波以來，面對香港回歸以來最嚴峻的局面，堅持依法治港，果斷連續出手，推動「一國兩制」重回正軌，「香港不僅實現由亂及治的歷史轉折，而且正迎來穩定繁榮的光明前景，這一切都將載入中國和人類的發展史冊。」

中聯辦。

中聯辦批評，美國一些政客長期以來美「在香港事務上扮演著極不光彩的角色」，指他們與「反中亂港分子」內外勾連，肆意衝擊「一國兩制」紅線，妄圖發動「港版顏色革命」，是香港民主自由和高度自治的破壞者。中聯辦指，美方今次的「商業警告」，是其在政治上失敗後，企圖從經濟上乾擾香港的發展，讓世人看清了美國一些政客內心的「孤立與無奈」。

中聯辦在聲明中措詞強硬，表示會嚴格按照憲法和基本法履職盡責，堅定落實中央全面管治權，支持特區政府依法施政及維護香港社會大局穩定，「美國對我辦官員的先後製裁，除了更加激起我們對美國政客的蔑視、更加激發我們為國家利益而戰的堅強意志外，毫無其他意義。」

聲明最後強調，香港是中國的香港，不允許任何人干預香港事務，又引用國家主席習近平的說法，指「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役」，「任何插手干預香港事務、遏制中國發展的企圖都注定會失敗，對美方的肆意妄為，中國人民必將給予迎頭痛擊！」