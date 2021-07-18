選委會選民登記人數大跌97%　教育界選民最多　美心、富臨上榜

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，選委會今（18日）發表臨時投票登記冊，登記冊載有近7900名登記選民，相對修改選舉制度前的約25萬名選民，新一屆選委會選民人數大跌97%。

資料顯示，教育界為最多選民登記的界別，約1700名選民，但仍比上屆約8萬人大減47倍，多個中小學和幼稚園均有登記，其中明愛約65間學校登記、中華基督教會亦約宥60間學校。

選舉改制後，飲食界全面廢除個人票，只剩下團體票，資料顯示，登記選民的較多是大規模餐廳和公司，其中在反修例事件被攻擊、被形容是「藍店」的美心集團，分別以美心有限公司、美心食品有限公司等報名；富臨集團、銀龍飲食集團等亦有登記。



會計界選民2.7萬跌至39人



新選舉制度下，大部分選委會界別收緊選民資格，或以團體票全數取代個人票，近7900名登記選民中，有2547名人票選民，5344名團體票選民。



五大界別中，第一界別的香港傭主聯合會」，選民人數最少，只有18個團體選民。屬第二界別、過往由民主派佔優的會計界，選民由2.7萬急跌至39人；由「醫學界及衛生服務界」合併的醫療衛生界，選民由5.2多萬選民減至80人，其中近40間為醫院，包括兒童醫院、護養院。

法律界30名列明團體全登記 包括大律師公會

至於被調至第二界別的社會福利界，選委議席減半至30席，約140名團體登記為選民，包括博愛醫院、樂善堂、新家園協會、香港社區組織協會等，惟原本身是列明團體、由泛民佔過半數的社會工作者註冊局，未有登記為選民。

法律界方面，30個列明團體全部都有登記做選民，包括大律師公會、律師會、香港國際公證人協會、香港中律協、香港法學交流基金會等。



新增的「基層團體」在選委會伺60席，此界別約400名登記選民，在第三界別佔最多，包括大角咀之友、大坑關注組、毅群太極會、冰鮮禽畜商會等。選舉改制後，區議會選委被全數取消，由分區委員會、滅罪委員會、基層團體等取代，2019年在區選落敗的民建聯劉國勳，以「粉嶺居民協會」名義登記為基層團體選民。

▼2016年民主派在選舉委員會取得逾300席▼



+ 5

選委會發表的臨時投票登記冊由今日（18日） 至22日，供傳媒機構預約查閱，每次有45分鐘查閱各界別的登記選民資料及已取消選民的資料，查閱期間不可用紙筆抄寫、錄影及拍攝，如要記錄任何資料，需離開查閱資料的範圍。