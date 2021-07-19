選委會丨教育界選民人數大跌98%　葉建源：教師難再反映訴求

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，選委會昨日（18日）發表臨時投票登記冊，在選舉改制之下，原本由個人票組成的教育界現變為團體票，令上屆有約8萬選民的選民基數，大跌98%至只有約1700名選民。

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源形容今次調整為倒退，指教師本身無法參與選舉難以反映訴求，料不少學校都由業外的校董會主席、校監擔任學校代表選民，「作為教育界的選舉本身已被沖淡不少。」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，整個選舉改制目標就是將激進反對派選民的影響力減少，而增加團體票、配合多數為愛國愛港團體的選民，就能達到有關目的，強調中央改變遊戲規則的目的清晰，「無咩隱瞞」。他指，今次改制調整部分專業界別的個人票，以團體票取而代之，但只修改選委會組成，立法會選民則未有改動，更反映選委會的重要性。



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葉建源表示，當選舉改制將個人票改為以學校為單位投票時，已肯定是倒退，認為如此巨大選民跌幅下，教師本身無法參與投票，加上不少學校可能由業外的校董會主席、校監等作為代表，料亦包括作為辦學團體的宗教、慈善團體，日後將難以反映教師業界的訴求。

他認為日後這些選舉很難再代表業界本身，亦削弱了市民在選委會的參與，只做到加強控制投票的效果。

劉兆佳表示，改制後的選委會有份負責選出立法會議員及行政長官，故將專業界別的個人票調整為團體票的舉動，反映選委會比立法會選舉的重要性更大。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劉兆佳：減少激進反對派選民影響力目標清晰

劉兆佳則指，整個選舉改制的目標就是實現「愛國者治港」，令反中亂港者不能進入管治架構，把激進反對派選民的影響力減少就是其中一個方法。他指，在增加團體票的現況下，配合多數為愛國愛港團體的選民就能達到有關目的，強調中央這舉目的清晰，「無咩隱瞞」。

他又提到，改制後的選委會有份負責選出立法會議員及行政長官，故將專業界別的個人票調整為團體票的舉動，反映選委會比立法會選舉的重要性更大，因為要確保選委會由愛國者所主導，擔當整個體制的重要角色，更要推動行政及立法的合作。他舉例指，會計界及法律界都在選委會改成團體票，但立法會選舉仍保留個人票。

劉兆佳分析指，過去選委會組成如果保留下來，反對派或有能力推舉自己的特首候選人，即使不行，過去亦曾出現建制派候選人爭取反對派支持的情況，而這兩種情況在改制後都不復存在。他不認為今次調整是為了增加安全系數，而是為了配合「一國兩制」設立的目的下，選舉制度設計亦要令得出的結果有利於「一國兩制」實施，而且不講求西方民主的準則。

蔡子強認為，選民基數大跌反映中央希望將行政長官選舉百分百掌控。（資料圖片）

蔡子強：選民大跌反映中央掌控選舉

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，選民基數大跌是選舉改制造成的必然結果，反映中央希望將行政長官選舉百分百掌控。

他稱，由改制第一日起已能預期選民基數會大幅下跌，因為不少界別都由個人票轉為團體票，而由於專業界別的個人票本身並非北京可以掌控，所以將有關界別的個人票改為團體票，再在名單推介特定的專業團體，故今次選民名單當中，似乎排斥了不少泛民組織，又新增了不少「奇形怪狀」的組織。

他表示，中央對於過去無法百分百控制特首選舉有擔憂，之前兩次選舉都有不確定性，例如前特首梁振英宣布不連任之前，不少商界似乎都支持前財政司司長曾俊華競選；2012年梁振英與唐英年、民主黨何俊仁三人競選，又有機會出現漁人得利的局面等。