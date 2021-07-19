何建宗：中央關注房屋問題　冀港府做幾件「看得見、摸得着實事」

港澳辦主任夏寶龍上周在全國港澳研究會研討會上，提出對「治港者」的五大要求，又提及本港房屋問題，指希望未來能告別籠屋、劏房。全國港澳研究會理事何建宗今（19日）表示，夏寶龍講話反映中央關心香港民生問題，特別是房屋問題，又引述夏寶龍提及希望特區政府做幾件「看得見、摸得着的實事」，認為政府要多與市民溝通。



港澳辦主任夏寶龍上周五在《港區國安法》研討會上提出「治港者」的五大要求和四項期盼，又提及本港的房屋問題，指希望未來能告別籠屋、劏房。（資料圖片）

何建宗今早在港台節目中表示，夏寶龍上周五的講話與2月的講話有關連，其中2月講話是說明「愛國者治港」的標準，今次是界定何謂管治能力。他強調中央關心香港的民生問題，其中國務院副總理韓正今年3月會見港區人大政協時，亦曾提到本港房屋問題，另中聯辦官員亦有落區探訪劏房戶，認為講話是希望督促政府盡快解決房屋問題。

被問到夏寶龍提出的五大要求是否下屆特首的施政清單，何建宗相信都是下屆特首需具備的條件，不論誰人擔任都應該要有魄氣和勇氣去做。他又指，自《港區國安法》和完善選舉制度後，中央現在要做的謀劃未來，故早前夏寶龍講話的主題是「誰來做」，今次則談及「做什麼、如何做」，並具體談及青年，房屋等民生問題。

新思維主席狄志遠。（資料圖片/余俊亮攝）

狄志遠：政治議題未來無大空間 議會集中民生

新思維主席狄志遠稱，夏寶龍提出治港者的5項要求，包括擔當立場堅定的「愛國者」、善於解決香港矛盾、為市民辦實事、團結各方力量等，他相信是管治者的弱點，中央希望特區政府能夠改善。他預料政治議題未來無大空間，議會重點是民生問題，又認為若社會穩定，內地與香港關係改善，中央對香港管治有信心，香港的民主必然會有所發展。