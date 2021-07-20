無睇《大叔的愛》反推薦國劇《號手就位》　林鄭：不應咒罵性小眾

ViuTV劇集《大叔的愛》上周播畢，引起全城熱話，但同時令社會關注到本港對性小眾的法定保障不足，性傾向歧視立法落實無期。

特首林鄭月娥今日（20日）出席行政會議前見記者時回應指，自己沒有看《大叔的愛》，但有看港台「國劇830」時段、講述軍人故事的《號手就位》，推介市民去看，指內容十分勵志。她強調，香港是多元社會，大家不應惡毒咒罵性小眾人士。



何君堯早前斥《大叔的愛》「糖衣大麻」

香港現時未就性傾向歧視立法，建制派立法會議員何君堯早前稱，宣揚多元包容同樂運動會「有失體面」、所賺的都是「污糟錢」；他日前在書展公開活動中稱，《大叔的愛》是「糖衣包著的大麻」，質疑其推動「無孩家庭」與中國傳統一男一女的家庭觀相違背，是不良思想、與內地推行的「三孩政策」背道而馳，甚至「違反中國國安法」。

林鄭月娥今早見記者，《香港01》記者問及《大叔的愛》在香港熱播，隨著社會進步，港人對性小眾接受程度提高，但現時本港性傾向歧視立法仍然「十劃未有一撇」，情況是否理想。

港台每晚播放《號手就位》，講述中國優秀的老兵和新兵，共同進入一支帶有實驗性質的連隊。（港台網站截圖）

林鄭：議題非常爭議性

林鄭回應指，沒有看過該劇，但提到香港是多元社會，「第一，我們不應採取歧視、惡毒咒罵有這種性傾向的人士。」不過她重申，香港社會並無進一步賦權、賦予這些人士進一步的法律地位的共識，這仍是非常爭議性的議題，相信平機會會適當地調查、研究最新情況並為特區政府提供意見。

她又特別提及，昨日有看港台播出的國劇《號手就位》，認為內容非常勵志、正面，也是由一群年輕演員主演，鼓勵大家去看。



港台電視31近日推出每晚8時半的全新煲劇時段「國劇830」，打頭炮的是《號手就位》，講述中國優秀的老兵和新兵，共同進入一支帶有實驗性質的連隊；這群火箭軍新兵經歷了身體和精神的雙重磨礪，最終成長蛻變為中國火箭軍「王牌號手」。



《號手就位》由解放軍火箭軍政治工作部宣傳局出品，亦是國家廣電總局慶祝中國共產黨成立 100 周年「理想照耀中國」電視劇展播的劇目。