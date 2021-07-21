律師會「專業派」5人亮相　陳國豪稱何君堯批評《大叔的愛》老套

五名「專業派」律師今早（21日）面見記者，宣布參選律師會2021理事會選舉。他們指不會把政治元素帶入律師會，會秉持中立和專業，要改革理事會並帶來新機遇。

參選人之一的岑君毅強調，政府會否收回律師會監管權，與五人的輸贏無關，最重要是律師會能否履行應有職能，以及外界如何評價。

陳國豪表示當選後要加強推動性小眾平權，稱立法會議員何君堯斥《大叔的愛》一事「有點老套」。



香港律師會將於8月24日舉行周年大會，改選5個理事席位。「專業派」律師黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅今早（21日）見傳媒，正式宣布參加律師會2021理事會選舉。

黃巧欣：不帶入政治元素 望把握內地機遇

黃巧欣指，香港正面對史無前例的挑戰以及越趨政治化的社會，身為律師必須站出來，維護法治以及律師的尊嚴和自主。她強調不會標榜自己是甚麼派別，會保持中立性及專業操守，不會把政治元素帶入律師會。

岑君毅強調要「整大個餅」，尋找接觸外地客人的機會，爭取生意，為年輕律師帶來新機遇。黃巧欣亦補充指，希望協助會員爭取並把握在大灣區，甚至一帶一路的機遇。

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岑君毅：失監管權與否跟輸贏無關

有指倘若「開明派」律師盡攬五席，控制理事會，政府或會收回律師會作為事務律師管理機構的權力。對此，岑君毅回應表示，是否失去監管權，視乎外界如何看待律師會，若律師會無法履行職能，可能被認為失監管權，這與選舉輸贏無關。

對選情的勝算及信心，袁凱英表示難以預測，但會盡最大努力接觸不同的會員，爭取更多的支持。

陳國豪稱當選後積極推動LGBT平權

陳國豪的政綱提到會致力推動LGBT以及少數族裔平權，又承認過往律師會較為保守。對於立法會議員何君堯曾批評同志電視劇《大叔的愛》違背中國傳統家庭觀，甚至中國國安法，陳國豪稱「有點老套」，但作出甚麼評論屬個人自由。