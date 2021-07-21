葛珮帆促立法打擊假資訊　徐英偉：未及本屆立法會提交法案

立法會今日（21日）通過由民建聯議員葛珮帆提出的「立法打擊網上虛假資訊」無約束力議案。葛珮帆認為虛假資訊廣泛傳播引起市民反政府情緒，繼而進行恐怖襲擊，又指反修例期間的文宣具煽動效果，卻未有明確提到恐襲或呼籲恐襲行為，認為現行法例未能打擊相關行為，促政府立法規管。

葉劉淑儀亦同意議案，認為需刑事處理有關行為，又強調立法不會傷害言論自由和新聞自由。

民政事務局局長徐英偉回應指，現時立法會只餘下幾個月任期，未必能夠及時提交法案至立法會。



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立法會大會今日通過無約束力的「立法打擊網上虛假資訊」議案。郭偉强亦就此提出修訂案，立法會今日合併進行辯論，議案最後獲得通過。

葛珮帆：七一襲警疑兇受虛假資訊洗腦才刺警

葛珮帆指，有人利用虛假資訊，抹黑中國和特區政府，販賣恐懼及製造社會撕裂，相信不少市民受虛假資訊影響而參與違法行為，不排除七一刺警案的疑兇是受虛假資訊洗腦才仇視警方，繼而進行恐襲。

她認為虛假資訊會影響社會安寧和抗疫工作，但這些消息未必直接提及恐襲，或呼籲進行恐怖活動，現行法例未能解決問題。她建議政府針對性立法，賦予執法機構權力，強制散播虛假資訊的個人或組織更正和刪除。

葛珮帆指，有人利用虛假資訊，抹黑中國和特區政府，（盧翊銘攝）

造謠或觸犯《刑事罪行條例》 葉劉強調立法不會損害新聞及言論自由

葉劉淑儀亦指出，有人故意利用虛假資訊挑起市民對警隊不滿和恐懼，如造謠有人在新屋嶺被警員性侵，她認為嚴格來說，此等謠言已觸犯《刑事罪行條例》第九條的煽動意圖。她建議要落實打擊假消息的條例，除了要求消息發放者立即移除有關資訊外，還應刑事控告假資訊發放者。

她強調立法不會傷害言論自由，或令無辜市民誤墮法網，建議判斷罪行時，可考慮發放消息的人是否明知消息會造成傷害，以及採取客觀標準判斷。梁美芬亦指，只要傳媒盡責作充足資料搜查，並客觀報道，會有合理的抗辯理由，強調立法不會損害新聞自由。

民政事務局局長徐英偉回應提到，本屆立法會任期只餘幾個月，未必能夠及時把法案送交立法會處理。（盧翊銘攝）

徐英偉：將研究外國例子 強調現實法例適用互聯網

保安局局長鄧炳強回應表示，十分認同打擊虛假資訊的重要性，了解到極端思想及假新聞在互聯網快速傳播，政府有積極關注失實資訊的傳播，並通過各種渠道澄清，強調互聯網非無法可依，大部份針對現實的法例都適用於互聯網，如《刑事罪行條例》及國安法。又指民政事務局局長徐英偉亦會積極研究外國例子，期望市民認清事實，不要直接或間接助長暴力。

但民政事務局局長徐英偉回應提到，本屆立法會任期只餘幾個月，未必能夠及時把法案送交立法會處理。