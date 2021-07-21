台灣駐港最後一人簽證月底到期　將提前返台　陸委會指非特別提前

台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」最後一名駐港人員、經濟組組長倪伯嘉，簽證將於7月30日到期，有報道指倪伯嘉已訂好機票，準備提前回台灣。
台灣陸委會今天（21日）回應指，有關倪伯嘉返回台灣的行程，是配合當前台港航班情形所安排，並非特別提前。
「台北經濟文化辦事處」人員早前拒絕簽署港府要求的「一中承諾書」，未獲港府續簽工作簽證，其中7人已於上月返回台灣，陸委會指辦事處只會保留必要運作。有報道指，最後一名駐港人員、經濟組組長倪伯嘉，簽證將於7月30日到期，倪伯嘉已訂好機票，準備提前回台灣。
陸委會回應指，有關倪伯嘉返回台灣的行程，是配合當前台港航班情形所安排，並非特別提前，又表示為配合「台北經濟文化辦事處」於6月21日起調整的業務，辦公室也重新規劃安排，並持續以既有人力，維持必要運作，達到為民服務不中斷的目標。
辦事處早前宣布，處方於8月2日起將旗下的服務組，搬遷至金鐘力寶中心第一座11樓1106室，與處理赴台簽證的內政部移民署合併辦公。
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