美國國務院報告指國安法增營運不確定性　駐港公署促停止抹黑

美國國務院昨日（21日）發表投資環境報告，在談及香港部分，提中國政府自落實《港區國安法》後，削弱香港的自治權，為在香港經營的外國及本土企業帶來更大的不確定性，並且令美國公民在港旅行或居住時，可能會受到更大程度的監視、被任意執法和拘留。

外交部駐港公署發言人今日（22日）對此表示強烈不滿和堅決反對，促美方立即停止對《港區國安法》作出無端抹黑，奉勸美方「管好自己的事」。



外交部駐港公署。（外交部網頁圖片）

發言人表示，報告就《港區國安法》大放厥詞，粗暴干預香港事務、干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。發言人指出，《港區國安法》的實施，使香港特區管治秩序恢復正常，施政環境得以改善，社會正義充分彰顯，經濟金融繼續堅挺，香港市場和投資環境更加穩定，指香港國際金融、貿易、航運中心地位都十分穩固，包括美國在內的外國投資者在港開展業務時可更加安心，更有信心。

發言人指國安法實施後 國際金融機構在港增聘人手

發言人又指，《港區國安法》實施一年以來，香港的新股集資額和銀行體系總存款額等重要經濟指標均大幅增長，國際金融機構紛紛在港增聘人手，國際貨幣基金組織發表報告再次肯定香港的國際金融中心地位，說明《港區國安法》是維護國家安全、香港社會安定、香港市民安寧之法，認為美方關於《港區國安法》影響特區營商環境的謊言早已「不攻自破」。

發言人提出，美方整日把維護香港法治掛在嘴邊，卻對香港特區執法和司法機關依法辦案施壓脅迫，為違法犯罪分子說項開脫，將政治操弄凌駕於法律之上，形容這是「翻手為雲，覆手為雨」的強盜邏輯，對此表示憤慨和不屑。

發言人強調，隨着《港區國安法》的深入實施和香港特區選舉制度的完善，以及隨着中國「十四五」規劃加速推進和香港更好融入國家發展大局，香港必將更安全、更民主、更自由、更和諧，奉勸美方「管好自己的事，從維護自身利益與形象出發，立即停止以任何方式干預香港事務」。