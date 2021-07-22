民建聯與平機會討論少數族裔生活障礙　鄭泳舜建議開設培訓課程

立法會議員鄭泳舜、周浩鼎，聯同其他民建聯少數族裔委員會代表，昨日（21日）與平等機會委員會主席朱敏健見面，討論了有關少數族裔在就業、教育、公共福利、社區共融等方面上的困難。

民建聯少數族裔委員會主席鄭泳舜今日（22日）於Facebook發文表示，為少數民族的社區面對各種困難感到擔憂，提出如籌辦簡介會、開辦培訓課程等建議。民建聯少數族裔委員會表示，期望通過多方合作和協調，能夠實現包容、公平，和多樣的社會。



少數族裔反映就業困難及不平等

鄭泳舜表示，昨日（21日）於會談上，向平機會反映了少數族裔在醫療及法律服務上的語言翻譯、學習中文、疫情下受歧視、租用政府場地等方面遇到的障礙，希望平機會能夠提供更多支援，如協助籌辦簡介會，向少數族裔介紹租用場地作宗教或社會服務用途時的申請方法和條件。

平機會表示已與182間機構簽訂約章，鼓勵僱主聘請少數族裔人士，但有少數族裔市民表示仍然面對就業困難及不平等問題。鄭泳舜建議政府開設培訓課程及增加英語授課，表示會積極在立法會上提出問題及建議方案。