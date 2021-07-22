國安處針對兒童刊物　劉兆佳：文宣更具危險性　料類似行動成常態

「香港言語治療師總工會」5名骨幹成員，今日（22日）被警方國家安全處拘捕，指涉嫌串謀發布煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條（俗稱煽動罪），牽涉3本兒童繪本。消息透露，國安處將引用國安法第43條《實施細則》的權力，向保安局局長申請授權，要求移除工會網上違法的訊息。

警方是次未有引用《國安法》列明的四大罪行作拘捕行動，而採用相對「萬用」的煽動罪，並可能進一步要求移除相關資訊，這亦是國安處首次直接針對文宣類刊物作的執法工作，行動規模比以往更進一步。全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，這類文宣「隱蔽式、打擦邊球」地威脅國家安全，比起公開、暴力的示威更具危險性，預料這類「軟對抗」的物品，也會成為執法部門未來的重點打擊對象，尺度「宜緊不宜寬」。



料即使定罪機會未必高 亦要率先打擊

劉兆佳指出，《國安法》之下「硬對抗」、暴力示威已行不通，但社會上仍有一些隱蔽式、打擦邊球，涉事人認為「可能不會明顯觸犯法律」的行為存在，通過媒體、藝術、電影、著作等方式，對抗新的憲制秩序。

他指出，現時香港社會不同群體中，威脅國家安全的模式千變萬化，當局需要因應外在環境的變化，調整行動模式。「這視乎當局是希望寧縱勿枉，還是寧枉勿縱。具體的定罪門檻要看日後法庭裁決，但在必要的時候，（政府）甚至不一定要看在法庭上定罪的機會，只要見到可能危害國安的事物，就要率先打擊，向公眾宣示捍衞國家安全的決心。」他形容，這是一種「宜緊不宜寬」的態度。

劉兆佳。（資料圖片）

料「軟對抗」也要嚴厲打擊

劉兆佳形容，文宣的影響力，遠遠大於公開的暴力行為，「令一些明明讀書成續不錯、有大好前程的年輕人以身犯險」。他指，中聯辦主任駱惠寧今年4月曾表示，「凡破壞國家安全的，屬『硬對抗』，就依法打擊；屬『軟對抗』，就依法規管」，文宣實質上屬「軟對抗」範疇，但認為應該一併嚴厲打擊，並相信這類反對勢力的文宣，會繼續成為政府的打擊對象。