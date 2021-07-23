直播︱電子選民登記冊首採用　選管會：選委會投票時間縮至9小時

選委會界別分組選舉9月舉行，選舉管理委員會今日（23日）召開記者會，公布選委會選舉指引、選管會主席馮驊將示範使用電子選民登記冊系統，是電子選民登記冊首次投入使用。《香港01》將會直播。



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選舉委員會界別分組選舉提名期8月6日開始，為期7日。選舉管理委員會今日發表選舉活動指引，是次選舉將首次使用電子選民登記冊系統發出選票，投票人進入票站後，票站人員會使用平板電腦掃描其身分證，以核實身份及選票種類，但票站內不會有任何人臉識別裝置。

指引又提到，由於今次選委會選舉的選民人數減至約8千人，投票時間將由原本的15小時減至9小時，投票時間由上午9時至下午6時。此外，今次選委會選舉中，候選人簡介會將改為網上舉行。被問到以上縮短時間安排會否一併用在立法會選舉中，馮驊指未有決定。票站方面，大約有15至20個，中央點票站預料將設在會展。

馮驊表示，選管會是次沒有就指引進行公眾諮詢，主要是由於選舉制度修改的條例剛於五月底通過，而2021年選委會界別分組一般選舉提名期即將於八月六日展開，籌備時間緊迫；加上今次指引是因應選舉條例修訂而作出的改動，已經過立法會討論和通過。其餘修訂主要是與其他選舉指引所提及的選舉安排一致而作出改動；而大部分修訂則是去年發布的選舉報告已經提及，所以他認為無須就這指引進行公眾諮詢。