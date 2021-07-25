伍家朗球衣風波　民建聯批羽總欠周全　穆家俊再發文遭千人派嬲

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，昨晚在男單分組賽打響頭炮，惟網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在網上聲言，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

穆家俊的言論惹起爭議，有1.5萬人在其貼文「派嬲嬲」。民建聯晚上在社交網站發文，指香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會，又稱得悉特區政府非常關注事件，並正全力協助羽總解決有關問題，並敦促總會儘快與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽。

穆家俊在羽毛球總會發聲明後再發文，稱：「終於等到羽總的聲明！大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績，對得起球衣上的洋紫荊！」



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促妥善解決球衣問題

民建聯透過立法會議員張國鈞的社交網頁發文，指伍家朗在出發奧運前因未能夠與現有贊助商YONEX 續約，以致未有球衣在奧運會出賽，並需自行安排球衣參賽，認為香港羽毛球運動員正全力應付比賽，香港羽毛球總會理應為隊員做好各方面的支援和安排，讓球員可專心備戰和作賽。民建聯指，在球衣問題上，香港羽毛球總會的安排實在有欠周全，以致社會人士產生不必要的誤會。

民建聯續稱，得悉特區政府非常關注事件，並正全力協助總會解決有關問題，敦促總會儘快跟中國香港體育協會暨奧林匹克委員會協調，妥善解決球衣及各種其他問題，讓香港球員可以專心作賽，「我們將一如既往，全力支持香港運動員爭取佳績，為香港爭光。」

穆家俊的言論惹來極大爭議，有1.5萬人在其貼文「派嬲嬲」。

穆家駿昨「強烈譴責」伍家朗 fb吸1.5萬嬲

民建聯成員、中學教師穆家駿昨天在網上稱，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」民建聯立法會議員何俊賢「接力」，質疑羽毛球隊「連在隊服上印上區旗區徽的錢都沒有嗎？ 成何體統？黑衫黑褲印白字，設計都沒錢了嗎？ 民政局要處理這事！ 」但補充指「不要認定是運動員問題」。

伍家朗今日在網上解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」

穆家俊再發文 15分鐘千人派嬲

羽毛球總會晚上發聲明，稱已與民政事務局聯絡，局方承諾全力協助，並會與港協暨奥委會檢視日後有關隊服設計和溝通安排，同時駐東京的港協暨奥委會賽事秘書處亦會提供協助，幫助伍家朗在出戰下一場賽事時，穿上一如以往、印有區旗的球衣出賽。

穆家俊隨後再發文，稱：「終於等到羽總的聲明！大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績，對得起球衣上的洋紫荊！」發文僅15分鐘，已有逾千人「派嬲」。

▼伍家朗生活照▼

