伍家朗球衣風波｜港協暨奧委會稱正全力協助　據悉行政署加快審批

正在東京奧運積極應戰的港隊羽毛球「一哥」伍家朗，前晚出賽時身穿黑色上衣，背部以白色字體印上其英文縮寫及「HONG KONG CHINA」，沒附區旗標誌，遭民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，結果反被輿論炮轟，事件引發軒然大波。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 （港協暨奧委會）今日（26日）發聲明，指運動員參與個別項目時所穿著的衣服由所屬體育總會負責，現正全力提供協助，並將與各體育總會商討，日後或制定服飾要求及指引。

政府消息指，目前仍須待羽毛球總會入紙申請，行政署收到羽總申請後，將向民政事務局諮詢意見，強調徜羽總正式入紙，相關部門將盡快處理有關申請。



+ 2

據悉政府部門仍待羽總申請

港協暨奧委會今日（26日）發聲明回應指，FILA為中國香港代表團的官方指定運動服裝合作夥伴，但只負責設計國際綜合項目運動會禮儀制服及休閒服，用於特定場合，個別運動項目所需的衣著，則由運動員所屬的體育總會負責統籌。

羽毛球總會昨表示，會盡力協助伍家朗穿著印有區旗的球衣出席下一場賽事，港協暨奧委會稱正全力提供協助，指日後會與各體育總會商討，檢視是否有需要制定運動員比賽服飾的要求及指引，以便運動員專注比賽，「未來將會與各體育總會就此問題商討，檢視是否需要就運動員比賽時的服飾制定要求及指引，以便運動員能更專注比賽，為港爭光。」

政府消息指，目前仍須待羽毛球總會入紙申請，行政署收到羽總申請後，將向民政事務局諮詢意見，強調徜羽總正式入紙，相關部門將盡快處理有關申請。

東京奧運正在進行中，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，前晚（24日）比賽時穿著全黑上衣，背面印有白色英文名字縮寫及「HONG KONG CHINA」字樣，但沒有區旗標誌，結果被民建聯成員、中學教師穆家駿「強烈譴責」，事件引起大衆關注。伍家朗其後解釋表示，未有贊助商提供球衣，且未獲授權人士不得自行印上區旗，故自行穿上舒適的衣物出賽。香港羽毛球總會昨日（25日）獲悉事件後，表示已向港協暨奧委會聯絡並安排跟進。

▼伍家朗生活照▼

