伍家朗黑衣風波︱穆家駿言論捱轟　李慧琼指言論過重：已要求道歉

民建聯成員、中學教師穆家駿日前批評港隊奧運代表、本港羽毛球「一哥」伍家朗，指伍家朗身穿無區徽的黑色上衣出戰，予以「強烈譴責」，連日來反被輿論炮轟，民建聯高層曾商討如何拆彈。

民建聯主席李慧琼今日（27日）指，穆家駿的表達方式及語氣過重，該黨已要求他就言論道歉或公開解釋。



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李慧琼：個人言論必須自己承擔

李慧琼接受傳媒訪問時指，穆家駿的語氣和表達方式都過重，引起社會軒然大波。被問到會否要求他道歉或公開解釋，李慧琼指已提相關要求，「個人言論、個人行為必須要自己承擔，既然引起社會的軒然大波，我認為家駿應出來承擔相關的責任。」

民建聯主席李慧琼認為，穆家駿的語氣和表達方式都過重，民建聯己要求他道歉。（資料圖片）

網民「派嬲」後關閉兩平台 微博稱被「黃人」起底

穆家駿在Facebook發表言論之後，數以萬計網民在該帖大派「嬲嬲」，其後穆家駿暫時關閉Facebook及Instagram平台，並在微博稱被「黃人」起底所以要暫時關閉上述兩個帳戶。截至27日晚上近9時，穆家駿該兩大平台帳號並未恢復，而穆亦未就言論道歉，而微博一些批評他言論的網民留言亦被刪去。

穆家駿於微博回應事件，稱被「黃人」圍攻。（微博截圖）

伍家朗日前在社交網頁解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」