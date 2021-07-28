何詩蓓奪銀｜立法會行會聶德權齊道賀　梁君彥讚力求進步值得學習

港隊今早（28日）再在東京奧運奪得佳績，游泳運動員何詩蓓在女子200米自由泳為香港贏得銀牌，是首面香港的奧運游泳項目獎牌。立法會、行政會議非官守議員及公務員事務局局長聶德權都向她及團隊致賀。

立法會主席梁君彥代表全體立法會議員致函祝賀何詩蓓，亦向她的訓練團隊致賀。他指，何詩蓓面對世界勁旅，仍勇往直前，為香港摘下銀牌，更打破亞洲紀錄。梁君彥形容，何詩蓓過去一直刻苦訓練，時刻提醒自己要尋求突破，指「這種力求進步的精神，令人敬佩，值得學習。」

公務員事務局局長聶德權在Facebook撰文恭賀，更分享自己收看何詩蓓得獎訪問時的感受，強調以她為傲。



何詩蓓，東京奧運女子200米自由泳銀牌得主。（高詩琦攝）

行政會議非官守議員下午亦發稿，祝賀何詩蓓贏得銀牌，並向教練及團隊衷心致意。行會非官守議員召集人陳智思指，何詩蓓克服重重挑戰，在比賽中展現驕人泳術，為中國香港代表團再添奬牌，形容她的成績證明了香港運動員的實力，讓全港市民引以為傲。

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港隊棄團體賽 聶德權讚「完成大我」讓何詩蓓衝擊獎牌

聶德權則在Facebook撰文祝賀何詩蓓，他提到自己收看何詩蓓得獎後訪問時感動，「她一上水，氣還喘不過來時便鼓勵年青泳手」，又引述何詩蓓指自己每次只和獎牌距離很少，上屆奧運未能躋身決賽、其後在世錦賽一路進步，努力「向上游」，今天終於勇奪銀牌、刷新亞洲紀錄，強調以她為傲。

聶德權更緊貼奧運消息，提到港隊宣布放棄參加女子4X200米自由泳接力預賽，希望爭取更多時間讓何詩蓓休息，衝擊稍後女子100米自由泳獎牌。他讚賞團隊完成大我的精神令人敬佩、感動，祝何詩蓓和稍後出戰的運動員再創佳績。

為港隊奪得銀牌。（高詩琦攝）

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