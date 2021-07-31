聶德權提三項行政體制內人員重要質素　指要吸有能之士加入體制

公務員事務局局長聶德權今早（31日）出席「香港現代治理能力與戰略思維」培訓班時提到，要達致良政善治、爭取人心，下一步是要「吸引有能力之士加入香港政治體制」，並指要幹成事，需要在機制和制度上革新。他又提到，落實《港版國安法》及「完善選舉制度」使特區政府有更多空間主動處理各項逼切的民生議題，指出有三項素質是對行政體制內的人員特別重要。



聶德權指，隨著政治重回正軌，特區政府有更多空間主動處理各項逼切的民生議題，行政體制內的人員素質亦愈見重要。（聶德權Facebook）

聶德權︰行政體制內的人員素質亦愈見重要

聶德權今日在Facebook發文指，落實《港版國安法》及「完善選舉制度」是中央從憲制層面完善落實「一國兩制」方針的機制和制度。他表示，隨着政治重回正軌，特區政府有更多空間主動處理各項逼切的民生議題，行政體制內的人員素質亦愈見重要。

聶德權談到，特區政府施政由政治委任官員和公務員並肩落實，因此人員質素是施政關鍵。他指出有三項質素特別重要︰

第一，要正確認識「一國兩制」，正確處理、管理香港和內地的關係，能與內地有效溝通。



第二，要有大局觀和思辨能力，能跨局、跨部門作出統籌協調。



第三，能換位思考、解說能力，多以用家角度考慮、審視政策。

聶德權︰要幹成事需要在機制和制度上革新

聶德權引用國務院港澳辦主任夏寶龍在本月16日出席全國港澳研究會「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會的講話︰「管治者不僅要想幹事，還要會幹事，能幹事，幹成事。」他指要幹成事也需要在機制和制度上革新，配合新時代的要求，才能事半功倍，相得益彰，但至於如何革新，則要思考的問題。

他提到，要達致良政善治、爭取人心，下一步是要「吸引有能力之士加入香港政治體制」，包括加入特區政府以提高政府的管治效能，及政治委任官員、公務員等。

聶德權今早（31日）出席「香港現代治理能力與戰略思維」培訓班，向40多名來自不同政黨、團體及專業領域的年青學員，分享「香港行政體制與特區政府運作」。

他在文中指，自己以疫苗接種、普及社區檢測等政策為案例，與學員分享政府高層由構思、起動，到落實這些計劃的考量、統籌、協調和應變。

他又向學員解釋，政府內有不同職系及部門，政治委任官員及公務員是一個團隊，朝共同目標，協助在任行政長官及政府制訂、執行和解釋政策，加上局長與常任秘書長、部門首長需要緊密合作，各司其職地釐訂、推動政策，同為成敗的關鍵，指出公務員宣誓及簽署聲明得以順利落實是其一成功例子。