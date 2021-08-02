中環商業地｜罕競投官地　葉劉批港鐵變身地產發展商　如精神分裂

葉劉淑儀於今早（2日）接受電台訪問時，向港鐵最近變身地產發展商去投地的行為連環批評「發炮」，直呼港鐵「精神分裂」，指對港鐵的做法有保留，認為特區政府應實施利潤管制，要求港鐵把部分港鐵站上蓋或附近的單位交回政府作社會房屋。



中環地王的估值最高逾640億元。（羅君豪攝）

指政府應「的起心肝」解決土地房屋問題

葉劉淑儀於接受電台訪問時提及，土地房屋嚴重短缺一直是香港發展的短板，認為特區政府應該「的起心肝」去解決。但被問到港鐵最近變身地產發展商去投地的回應是，她直呼港鐵「精神分裂」。她形容，港鐵幾乎忘了自己是公共運輸服務提供者的真正身分，對港鐵的做法很有保留，因在房產物業賺取巨利，「甜頭太大」。她再次倡議政府應向港鐵實施利潤管制，要求港鐵把部分港鐵站上蓋或附近的單位交回政府作社會房屋。

她批評，「土地供應專責小組」在2018年提出的選項，較社會上大多建議較不可行，又指新民黨早在2018年已向特首建議，向提請中央在珠海桂山島填海，認為此做法既能以較快的速度提供大量土地，也能促進大灣區的合作，是共贏方案。

葉劉又表示，郊野公園邊陲地及綠化地亦可研究及探討。對於有官員擔憂做法修例，或會成阻力，她認為在新的政治環境下，立法會已回復有效運作，若修改法例是為港人福祉著想，相信立法會各黨派也會支持，期望在未來三場重要選舉後，香港會有新的局面、走向光明。