新冠疫情｜林鄭月娥下午4時半見記者　料談及疫苗接種措施

撰文：羅家晴 周禮希 吳倬安 高振東 蕭曉慈
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特首林鄭月娥今日（2日）下午4時30見在政府總部記者，料談及疫苗接種情況、限聚令等措施。《香港01》將提供直播。

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