新冠肺炎｜林鄭：教師等四類人須打針　擬延長接種中心服務至十月

特首林鄭月娥今日（2日）下午4時30分召開記者會，公布最新疫苗接種及抗疫新措施。食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、勞福局局長羅致光及教育局局長楊潤雄亦會出席，《香港01》將全程直播記者會。

記者會以「建立抗疫雙屏障」為標語，林鄭指，本港已連續56天無出現本地感染個案，已達致本地「清零」目標。

林鄭公布，所有公務員、醫管局員工、安老及殘疾院舍員工、中、小、幼及特殊學校員工須接種疫苗，否則每兩星期須自費檢測一次。聶德權表示，公務員接種疫苗新措施將於9月1日起實施。楊潤雄則表示，教職員須於9月1日前已完成接種首劑疫苗。



陳肇始指目前沒有迫切性接種第三針

【17:40】被問到政府會否為市民提供第三針「加強針」疫苗，陳肇始表示，專家組將檢視更多來自本地或海外的數據，以及視乎世衞的建議後再作決定。她說，專家組初步認為，目前沒有迫切性接種第三針，但當專家取得更多數據後，將檢視有否需要為高危人士接種第三針，目前正研究相關細節，包括接種對象，以及與第二針相隔的時限等。

林鄭否認逼市民打針 其他「民主」國家亦強制打針

【17:32】有記者提到，政府曾於7月尾提到將提供自費第二階段抗體測試服務，至今仍未落實，是否與更改分類風險地區類別有關，日後會否將服務擴展至中風險地區，又問到政府如今要求多個類別的行業或員工接受檢測，是否有違當初稱不會強制市民打針的承諾，林鄭否認強逼市民打針，又指如今只是要求特定群組自費檢測，已是「溫和」的方法，並會因應疫情情況再作調整。

【17:20】有問及教育局就要求學校教職員打針安排，有否充足諮詢與各教師工會，包括教協，擔心政府因已與教協中止溝通，並無充分諮詢業界意見。楊潤雄僅稱，過去一年已經與業界有充足諮詢，做法無變。

倘學校達七成接種率 可恢復全日面授課堂

【17:10】教育局局長楊潤雄表示，就2021-22學年上課安排，指當局一直呼籲教職員及學生接種疫苗，至7月13日，從學校得知47%教職員已接種疫苗，高於當時全港接種率，12歲或以上學生為40%。他宣布，當局決定所有幼稚園、中小學，特殊學校及補習等，繼續以半天為基礎開學。

楊潤雄指，由9月1日起，教職員、經常出入學校等員工，9月1日前必須已接種第一劑疫苗，或者已在兩周內接受檢測及得到陰性結果，並在之後自費參與定期測試。他表示，如果有學生已接種第二劑疫苗並過了14天，可安排半天的課程。他指，校方及當局均同意，如果學校有理想的接種率，可安排更多校內時間，例如果校內的級別達70%接種率，會讓他們回校正常午膳等。

羅致光指外傭可在數種情況來港 集中一至兩間酒店完成檢疫

羅致光表示，經調整外防輸入措施後，外傭在數種情況下可來港工作，包括已在本港完成接種疫苗後回鄉，及已完成接種但需要完成合約後回鄉放假的外傭，亦可在來港完成檢疫後開工作，強調本港亦會繼續與外傭來源地，包括菲律賓及印尼領事館聯絡，並透過當地政府確認外傭在當地完成接種紀錄的真確性，同時會集中外傭在一至兩間酒店完成檢疫，指在商討後會公布安排。

羅致光又表示，目前有約6成4安老院舍員工已接種疫苗，政府會收緊安老院舍定期檢測要求至7日一檢，在下月1日起，因非健康理由未有接種疫苗的員工，須自費定期檢測，又指政府會停止發放檢測津貼。

（李澤彤攝）

B類餐廳員工須每7日檢測一次

【17:08】陳肇始表示，本港目前並無條件放寬社交距離措施，將會延長於8月4日到期的社交距離措施兩星期，至8月18日，同時將會於8月內收緊B類餐廳員工的檢測要求，將要求員工由目前每14日接受檢測一次，改為每7日檢測一次。



陳肇始又公布，截至上月25日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共接獲4500宗接種異常事件報告，佔整體萬分之9；接種疫苗內14天離世的個案共27宗，佔總劑量百萬分之5，專家委員會已完成審視所有個案，無一宗個案與接種有關。陳指，截至上月23日，疫苗保障基金批出6宗申請，合共批出75萬元，個案涉及嚴重過敏、住院治療及面癱等情況，但不涉及長期永久身體損害。

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聶德權：積極考慮延長接種中心服務至10月底

【17:00】林鄭月娥表示，將要求所有公務員及政府員工、醫管局員工、安老院及殘殘疾人士院舍員工，以及所有中小學、幼兒及幼稚園員工接種疫苗，否則將需要自費定期進行病毒檢測。

公務員事務局局長聶德權指，疫苗接種計劃已展開超過5個月，截至8月1日，有326萬名市民已接種至少一針，佔合資格人口48%，但60歲或以上已接種第一針人士，只佔31%，呼籲長者盡快接種疫苗，又稱專家指出所有曾接種流感疫苗人士可安全接種新冠疫苗。

他說，向70歲以上長者派發即日籌的措施已實施4天，共派發6400張籌，形容運作順暢，會考慮推展至60歲或以上人士。聶德權表示，公務員接種疫苗情況一直有所提升，有7成人已接種第一劑疫苗，政府自5月31日起實施前線公務員以接種疫苗取代定期檢測，已有11萬5000名前線僱員參與打針取代定期檢測安排。他說，所有政府僱員有責任接種疫苗，因此由今日起相關安排將涵蓋所有政府僱員，包括非公務員合約的全職及兼職僱員，沒有接種疫苗者須每兩個星期檢測。

他續指，由政府長期資助因個人選擇不接種疫苗的政府僱員，進行病毒檢測並不合理，故由9月1日開始，除了有醫生證明健康狀況不適合打針的僱員，所有沒有接種疫苗的人士須在工作時間以外自費定期進行檢測，因健康問題不能接種的人士，將可在不影響政府部門運作的情況進行檢測，並會發還檢測款項。

他又指，政府推算直至9月底，香港疫苗接種率有望達7成，達至防疫屏障，政府正積極考慮延長社區疫苗接種中心的服務期限至10月底，讓市民在9月底前仍可接種第一針。

特首林鄭月娥見記者，談及疫苗接種情況、限聚令等措施。（李澤彤攝）

高風險地區抵港人士須隔離21天

【16:40】林鄭在記者會上先恭賀女子乒乓球代表隊進入女團四強，取得振奮成績，又指所有本港運動員在奧運表現優秀，令她感受感動。



林鄭其後表示，變種病毒株Delta疫情較為嚴重，本港至7月底已有108宗確認為Delta病毒株。她指，防控疫情須做到「外防輸入」，更有系統管控海外來港人士，決定將以往「ABC」等劃分風險地區，重新分類為高、中、低風險地區，指屬低風險地區為數很少。

她表示，從某日起，所有來港人士在登機前72小時的檢測陰性結果，高風險地區只有已接種疫苗的香港居民可來港，中風險地區只有香港居民及已接種疫苗的非香港居民來港。

她提到，全部人士都要檢疫，高風險地區抵港人士須隔離21天，中風險抵港人士須隔離14天，如已接種疫苗、有抗體者可7天在酒店檢測、7天居家檢測，低風險地區只需7天檢測，所有未接種疫苗者則按地區隔離多7天。林鄭又指，所有為抵港人士服務者必須已接種疫苗，包括機場人員、接載來港人士到酒店的司機、檢疫酒店人員等。

至於防疫屏障的第二部分是「提升疫苗接種率」。林鄭指，若不接種疫苗者要自費每兩周參加檢測的人士將延伸，包括達7成疫苗接種率的公務員、接種率達64%的安老及殘疾人士院舍員工，及目前接種率只有中、小學、幼兒園及特殊學校員工。