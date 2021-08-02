律師會改選︳今截止報名　至少10參選人曝光　開明、專業派避論政

香港律師會本月24日舉行周年大會，20名理事中5名任期最長理事需要改選，包括白樂德（Denis Brock）、陳達顯、藍嘉妍、羅彰南（Jonathan Ross）及黃巧欣。報名今日（2日）截止，至少10名參選者的身份已經曝光，但被視為「開明派」的參選人，有別於過去宣傳氣勢浩蕩，不少都低調報名，亦再無聯群結隊交報名表的畫面，作風相對低調。

業界關注今次改選關係到律師會內兩派的平衡，認為天秤傾向其中一側，很可能影響會長誰屬的局面，有可能間接令政府將律師會視為眼中釘，收回其自行監管律師的權力。

爭取連任的理事黃巧欣率領「專業派」5人名單組隊參戰，強調中立、專業自主，強調不會標榜自己派別。被視為「開明派」的兩名參選人韋恆理、馬秀雯（Selma Masood）早前已公開亮相，現任理事羅彰南亦已低調報名角逐連任。另外，黎蒑、唐瑋綸組成名單，並開設facebook專頁宣傳。



開明、專業派兩陣營對壘 不再高調宣傳

今次的理事改選與近年如出一轍，均被視為開明、專業派之爭，不過被視為「開明派」的參選人，今年未有像現任理事張達明、林洋鋐參選時般大鑼大鼓地宣傳，亦無在參選時表明政治立場；反之，被視為專業派代表的參選者，亦揚言不提政治，保持中立性及專業。

今年首先公開表示有意參選的，是被視為「開明派」、自言否認被政治標籤的混血兒馬秀雯（Selma Masood），強調希望推動律師會在法治等議題上更加及時地作出回應，提升律師會理事會的透明度，維持律師專業自我監管權，她與傳媒會面時多番強調，律師會不是政治組織，應從法律角度出發。

同被視為開明派的，還有Nixon Peabody CWL合伙人韋恆理（Wheare, Henry Jeremy Hugh），他表示希望服務同業、為法律界於本地及國際市場尋找更多機會，期望香港能在法律確定性、正當法律程序等原則下維持競爭力，希望當選後能成為不同聲音的橋樑，他自言並無政治聯繫。

另有低調報名參選的候選人，包括角逐連任的羅彰南（Jonathan Ross），他今天在專業派報名時，穿便服現身律師會會址。雖被外界視為「開明派」一員，但有律師會理事會中人透露，羅彰南過去不時就個別議題改變立場。

+ 2

專業派5人名單組隊出戰 黎蒑、唐瑋綸開fb宣傳

有曾被指中聯辦欽點、上屆獲立法會議員何君堯推薦參選的黃巧欣選擇連逐角任，她今日聯同陳國豪、傅嘉綿、袁凱英、岑君毅報名參選。被視作「專業派」的代表，黃巧欣早前見傳媒時指，香港正面對史無前例的挑戰以及愈趨政治化的社會，身為律師必須維護法治及律師的尊嚴、自主，強調不會標榜自己是甚麼派別，會保持中立性及專業操守，不會把政治元素帶入律師會。

除了上述五人，律師黎蒑、唐瑋綸一同開了facebook專頁「無與綸比 蒑蒑向榮 - 2021 香港律師會理事選舉」競選，專頁上有兩人在律師會帶同報名表格的相片，其中黎蒑在專頁提到過去多年來參加律師會委員會的往事，亦有在帖文標記「#心存正念不偏柯 #心為同業不會忘」等句子。

有意參選今屆理事改選的律師須於今日前遞交報名表，律師會稍後會通知會員有關周年大會的詳情。今屆律師會周年大會將因應疫情，在可以容納大量會員的灣仔會展舉行，屆時會員可透過郵寄或委託代理人方式行使其投票權，亦可親身到場投票。