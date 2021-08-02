林鄭黑超Look參觀光子實驗室　讚港大抗疫擔重要角色｜政壇諸事町

港府大力推動本港創科發展，特首林鄭月娥今日（2日）到訪香港大學，了解該校科研團隊的原創科技和研究項目。她指，香港的大學基礎科研實力雄厚，又提到國家《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心，證明中央對香港創科的重視和信心。

她又提到，港大專家在抗擊新冠肺炎疫情中擔當重要角色，包括新開發污水監測病毒技術，至今發現52個病例，該實驗室近日更開發出檢測變種病毒的多種方法；同時，港大與內地合作研發以鼻腔噴霧方式接種的疫苗，已展開安全性一期臨牀測試。



鼓勵學生走科研路要有耐心

林鄭月娥在港大校長張翔及校務委員會主席李國章陪同下，參觀港大的光子系統研究實驗室，了解其開發的先進生物科技如何提升包括癌症篩查的臨床診斷。他們其後參觀去年竣工的譚榮芬創科翼，並與正進行研發的學生見面。

林鄭亦和港大多個國家重點實驗室主管會面，聽取環境微生物組工程與技術實驗室人員介紹該實驗室多項開創性的研究工作，包括抗生素抗性基因在環境中的傳播，以及城市微生物組和環境健康等課題。



張翔表示，歡迎行政長官到訪港大，他指出，港大一直致力發展具關鍵性的科研領域，從事前沿的研究，締造新知，為人類面對的最迫切議題，提供解決方案，為全球發展帶來正面影響，港大歡迎政府對大學科研工作的支持，並會繼續努力，策略地發展研究的優勢領域，達致全球舉足輕重的水平，並為創新大思維和重要科研突破，提供孕育平台和土壤。

港大發稿指，行政長官與港大五個國家重點實驗室主任見面，並參觀譚榮芬創科翼的設施，多個師生研究團隊向行政長官展示科技成果，包括保持健力士世界50米最快紀錄的機械飛魚，以及由機械人團隊製造、可以行走和跳躍的四足機械人等，行政長官勉勵在場學生在科研道路上要有耐心，期望未來看到他們在創新科技上有所成就。