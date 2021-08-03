連日走訪大學　林鄭月娥參觀城大動物醫療中心　盼為香港培育人才

近日頻頻到訪大學的特首林鄭月娥，今日（3日）在城市大學校董會主席黃嘉純和校長郭位教授陪同下，參觀城大位於深水埗的城大動物醫療中心，了解其設施和運作，並在城大校園與校方高層座談，聽取該校最新發展。



城大在2014年設立香港首家及唯一的動物醫學院，其後命名為賽馬會動物醫學及生命科學院，2019年起六年制的獸醫學學士課程被納入政府資助的本科課程。城大動物醫療中心在2019年4月啓用，配備先進的診斷和治療設備，提供全科、專科和24小時急症等服務，為城大獸醫學課程提供臨床培訓及為獸醫提供專科培訓。

林鄭月娥說，經過多年的努力，城大成功建立動物醫學及生命科學院，既為青年提供多元教育，亦提升了香港在有關領域的國際地位，「新冠疫情突顯了公共衞生的重要性，學院秉持健康一體化理念，促進人類、動物和環境共同健康發展，相信有助提升香港社會整體的公共衞生水平。」

她稱，香港希望推進粵港澳大灣區內馬匹運動和相關產業的發展，期望城大發揮其在動物醫學及生命科學的優勢，積極為香港培育所需人才。她欣悉城大正推展在東莞建設校園的工作，在香港亦積極鼓勵學生創新創業，相信城大未來會為香港青年開拓更大的發展空間。

林鄭近日多次到訪大學，包括港大、嶺大等。新一屆選委會選舉將展開提名，其中在第二界別的教育界，本港11間大學校長都是當然選委。