新華社發文　披露拜登政府干涉中國內政真相

美國新一屆政府上台以來，美方就涉港問題對中國內政多次進行干涉。對此，新華社刊發了一篇文章，質問美政客究竟和誰站在一起。



香港暴力示威背後，被指一直有美國勢力介入。（Reuters）

新華社8月4日刊發一篇題為《美政客究竟和誰站在一起？——美方就涉港問題粗暴干涉中國內政的事實真相》的文章。

這篇文章全文近12,000字，列舉了美新政府上台以來美方就涉港問題對中方進行的無端攻擊，通過陳述事實，還原真相。

文章開篇稱，美國新一屆政府上台以來，就涉港問題對中方發動至少13次抹黑攻擊，還多次揚言「與香港人站在一起」，對中方實施「港版國安法」、完善香港選舉制度等措施大發謬論，糾集一些西方勢力對中方發起「輿論圍攻」，甚至對中方官員進行所謂「制裁」。

長期以來，美國就香港問題高度關注。此前7月26日，中美官員在天津會談。美國務院官員稱，美副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在與中國官員進行坦率的討論，是「專業」以及「直接」的。

這名官員稱，「副國務卿非常強硬地讓中國人了解我們必須支持我們所談論的事實訊息。」官員也補充說，舍曼在包括中國被指涉及駭客攻擊的問題有時是「開誠佈公」的。

對於美方的舉措，新華社在文章中總結稱，美政客口口聲聲維護香港「人權」「自由」，聲稱「堅定地和香港人站在一起」，口號十分「動聽」，暗中卻在「動刀」。放眼世界，他們宣稱與之「站在一起」的地方，多少社會動盪、民不聊生的悲劇反覆上演。美政客究竟和誰站在一起？事實勝於雄辯，謊言已經破產。

文章稱，美方肆行「雙標」，打着「民主」「人權」幌子，為反中亂港分子站台。同時還借「新聞自由」之名，干擾破壞香港法治。在《蘋果日報》停刊事件中，美方政客指鹿為馬的姿態顯露無遺，構陷與抹黑的伎倆格外露骨

對美政客而言，香港只有亂才符合他們的「戰略佈局」和根本利益，香港越穩定他們越焦慮。

文章最後指出，青山遮不住，畢竟東流去。隨着「港版國安法」等一系列措施持續落地，香港社會秩序恢復，發展重回正軌，翻開了良政善治的新篇章。東方之珠，不容玷污。任何人都無法阻止香港重煥光彩的歷史腳步。中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，「一國兩制」事業絕不允許任何勢力阻撓與破壞。誰還妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。歷史的長河已經無數次證明，勝利一定屬於不屈不撓的中國人民。