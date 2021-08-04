葉劉探患腎病劏房戶　4千元租80呎單位　冀房署恩恤助優先上樓

國務院港澳辦主任夏寶龍早前發表講話，提及管治者須破解住房等突出問題，期盼香港未來可告別籠屋、劏房。

新民黨主席葉劉淑儀聯同該黨兩名社區發展主任，到上水探訪劏房綜援戶王女士。葉劉指，王女士生活十分悲慘，雖然年紀不大，但無法工作，因患有嚴重腎病，每日都要洗腎兩次，目前只靠每月6000多元的綜援過活，每月以4000多元租住大約八、九十呎的單位。



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指走廊擠逼得無法二人並行

葉劉淑儀指，王女士住於上水新祥街2號一幢舊式唐樓內，該大廈整幢都是劏房，鄰近的幾座大廈也幾乎全是劏房，王女士所住的單位被劏成十間房，旁邊的單位較小，也「一劏五」，每個單位大約八、九十呎，租金竟要4000多元。

葉劉慨嘆，王女士生活十分悲慘和惹人同情，「因她的丈夫要留在深圳照顧其年老多病的母親，未能回港，故目前她獨自住在該住所內。雖然她年紀不大，但無法工作，因她患有嚴重腎病，每日都要洗腎兩次，目前只靠每月6000多元的綜援過活。」

葉劉指劏房環境非常擠迫，「我通過一條無法二人並行的走廊去到她的單位，80呎的空間本已十分狹窄，但因為要放置七八箱洗腎用的藥水，環境更加擠逼。據王女士所講，雖然洗腎藥水由北區醫院免費提供，但運費要自付。因要行樓梯搬上樓，每個月運費要七百多元，再加上其他需自費的醫療用品如紗布及消毒工具，每個月的醫療支出高達千多元。」

王女士目前最大心願是希望盡快上樓，葉劉透露，王女士早在2016年，已與丈夫申請公屋，但至今仍未上樓，認為以她的情況，房屋署可以恩恤為由，讓她優先上樓。葉劉承諾將會向房屋署及社會福利署跟進王女士的個案。