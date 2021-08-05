選委會｜僅兩大學派校長任教育界當然選委　港大王于漸代張翔入局

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，提名期周五（6日）展開，正式選民登記冊今（5日）正式開放予公眾查閱。新選舉制度下，教育界設30名選委，其中當然委員佔16人，包括11間大學校長，但根據正式選民登記冊，只有兩間大學校長登記為獲授權代表，其餘大學均以校董會主席或副校長擔任獲授權代表。

其中香港大學及中文大學，分別以首席副校長王于漸、副校長吳樹培登記為獲授權代表，只有嶺南大學、恒生大學以校長登記為獲授權代表。



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嶺大鄭國漢料任當然選委

教育界過去一直是民主派票倉，上屆盡攬教育界、高等教育界議席，今屆合併為「教育界」，佔30席，其中16席為當然委員，包括11間本港大學校長。根據今日公布的正式選民登記冊，只有兩位校長登記為獲授權代表，分別是嶺大校長鄭國漢、恒大校長何順文。

其他大學以副校長或校董會主席登記為獲授權代表，港大以首席副校長王于漸為代表，而非來港出任校長3年多的張翔；中大派出副校長吳樹培，科大亦以副校長龐鼎全為獲授權代表。至於浸會大學及公開大學，分別以校董會主席陳鎮仁、黃奕鑑為代表，教育大學派出副校長李子建為獲授權代表。

根據條例，若各大學的校長不符合登記資格，該大學的校務委員會主席或校董會主席則為該界別分組的指明職位。

教育界當然委員獲授權代表：



香港大學首席副校長王于漸

中文大學副校長吳樹培

科技大學副校長龐鼎全

理工大學副校長黃永德

浸會大學校董會主席陳鎮仁

教育大學學術及首席副校長李子建

嶺南大學校長鄭國漢

公開大學校董會主席黃奕鑑

恒生大學校長何順文

樹仁大學校董會主席丁午壽



五大辦學團體未公布選委代表

營辦接受政府經常性資助的中學小學及幼稚園、其營辦學校總數為辦學團體中最多的五間機構，可派代表擔任教育界當然選委，即天主教香港教區、保良局、聖公會、東華三院、中華基督教會香港區會，正式選民登記冊暫未見有關資料。據了解，聖公會將派出教育服務部董事會主席鄭慕智，出任當然選委。