加拿大更對港旅遊警示　稱或限制離境　港府指失實陳述籲修正立場

香港《2021年入境（修訂）條例》在8月1日生效，加拿大在8月3日更新對香港的旅遊警示，指條例修訂後，香港政府可能會阻止特定個人離境，又指在欠缺法律釐清下，新權力可能涉及對個人、其家庭或僱主、刑事和民事事務的調查。

保安局晚上發聲明稱，對失實陳述表示強烈不滿，呼籲加拿大政府修正立場。發言人又指，港府修例目的是履行香港在《國際民用航空公約》下落實「預先通報旅客資料」系統的國際責任，又強調香港居民的旅行和出入境自由受《基本法》第31條保障。



保安局晚上發聲明稱，對失實陳述表示強烈不滿，呼籲加拿大政府修正立場。（資料圖片）

強調根據公約要求實施 只適用於入境航班

發言人稱，根據《國際民用航空公約》要求，所有成員須推行「預先通報旅客資料」系統，並賦以法律效力，按照有關規定，航空公司須在航機起飛赴港前，向入境事務處提供所有乘客及機組人員的資料，強調只會適用於入境的航班。

對於香港的「預先通報旅客資料」系統，發言人指，正研究整體運作安排，再制訂有關附屬法例，強調「預先通報旅客資料」系統會在立法會審議並通過附屬法例，以及批准撥款建立系統後才落實，現階段不會生效。

發言人強調，香港居民的旅行和出入境自由受《基本法》第三十一條所保障，立法會已詳細審視修例的條文，政府亦已多次向公眾清楚解釋，並曾去信外國駐港領事表明系統目的，是要求來港而非離港的航機提供乘客資料。

加拿大在8月3日更新對香港的旅遊警示，指條例修訂後，香港政府可能會阻止特定個人離境。（資料圖片）

加拿大更新對港旅遊警示 稱修例可限制個別人士離境

加拿大政府在本月3日更新對香港的旅遊警示，提及修訂後的入境條賦予港府權力，以刑事或民事調查個人、其家人以及僱主為由，限制個別人士離境，又指受查人士嘗試離開香港時，才得知其活動受限制，難以向當局取得相關資料。加拿大強調，若有公民離開香港時受到限制，應諮詢律師並通知加拿大駐港領事館。