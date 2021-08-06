持續更新．選委會｜提名期今展開　張宇人、潘樂陶搶閘報名出選

選舉委員會選舉於9月舉行，提名期今（6日）展開，多名界別參選人到政府總部遞交表格，其中自由黨主席張宇人率領飲食界名單報名參選，香港工程師學會前會長、律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥則組成「工程動力(EP15)」名單，出戰工程界選委。

張宇人表示，今年派出16人名單參選，來自飲食界三個總會，取得提名困難不大。被問到下屆特首應符合哪些條件，張宇人稱會按參選人政綱作選擇，相信屆時會有準則決定人選。



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前局長馬紹祥、市建局行政總監韋志成組名單出戰

選委會界別分組選舉提名期展開，多個界別到金鐘政府總部報名參選，包括飲食界、工程界等。工程動力(EP15)15人名單報名出戰工程界選委，名單成員包括鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明、中華電力總裁蔣東強、市區重建局行政總監韋志成、油尖旺前區議員鄧銘心、李炳權及嚴建平等人。

鄧銘心表示，名單既有年輕、亦有資深的工程師，強調團隊支持中央對香港落實全面管治權，實施《港區國安法》，團隊將以穩定社會大局為大前提，確保愛國者治港，支持特區政府依法施政，代表業界選出愛國、堅定、有利香港發展的立法會議員及特首。

卜國明指，過去工程界受反對勢力阻撓，發展停滯不前，希望選出具有前瞻性、能幹有為的特首，及務實進取的立法會議員，推動土地、房屋和創新科技等發展。

潘樂陶、韋志成等工程師到政府總部報名出選工程界。（盧翊銘攝）

張宇人稱政綱作選擇特首參選人

本身是飲食界立法會議員張宇人表示，今年派出16人名單參選，來自飲食界三個總會，包括蘭桂坊集團主席盛智文。張宇人認為，要取得提名困難不大，至於下屆特首須符合哪些條件，他稱會按參選人政綱作選擇，相信屆時會有準則決定人選。

根據規定，候選人須於8月6日至12日，親自遞交提名表格給有關界別分組的選舉主任，如候選人因事未能親自遞交提名表格，須得到總選舉事務主任的同意才可以由指定代表代為遞交表格。

張宇人（盧翊銘攝）

候選人資格審查委員會亦要求各候選人填妥並交回「候選人資格審查補充資料表格」，要求候選人列明「候選人在中華人民共和國以外國家的居留權」、「候選人國籍」、「候選人現時及過往三年受薪工作資料」、「是否與任何外國政治性組織或台灣政治性組織有聯繫」、「是否持有英國國民（海外）護照」、「是否擁有台灣身份證、旅遊證件或居留權」等。