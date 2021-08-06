持續更新‧選委會｜潘樂陶搶閘報名　盛智文戰飲食界：林鄭有進步

選舉委員會選舉於9月舉行，提名期今（6日）展開，多名界別參選人到政府總部遞交表格，其中蘭桂坊集團主席盛智文率領飲食界名單報名參選，香港工程師學會前會長、律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥則組成「工程動力(EP15)」名單，出戰工程界選委。

張宇人表示，今年派出16人名單參選，來自飲食界三個總會，取得提名困難不大。被問到下屆特首應符合哪些條件，張宇人稱會按參選人政綱作選擇，相信屆時會有準則決定人選。



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【第二組別 - 工程界】

前局長馬紹祥、市建局行政總監韋志成組名單出戰

選委會界別分組選舉提名期展開，多個界別到金鐘政府總部報名參選，包括飲食界、工程界等。工程動力(EP15)15人名單報名出戰工程界選委，名單成員包括鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明、中華電力總裁蔣東強、市區重建局行政總監韋志成、油尖旺前區議員鄧銘心、李炳權及嚴建平等人。

鄧銘心表示，名單既有年輕、亦有資深的工程師，強調團隊支持中央對香港落實全面管治權，實施《港區國安法》，團隊將以穩定社會大局為大前提，確保愛國者治港，支持特區政府依法施政，代表業界選出愛國、堅定、有利香港發展的立法會議員及特首。

卜國明指，過去工程界受反對勢力阻撓，發展停滯不前，希望選出具有前瞻性、能幹有為的特首，及務實進取的立法會議員，推動土地、房屋和創新科技等發展。

潘樂陶、韋志成等工程師到政府總部報名出選工程界。（盧翊銘攝）

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【第一界別 - 飲食界】

張宇人稱政綱作選擇特首參選人 盛智文：林鄭doing a lot better now

本身是飲食界立法會議員張宇人陪同參選人報名，他表示今年派出16人名單參選，來自飲食界三個總會，包括蘭桂坊集團主席盛智文。張宇人認為，要取得提名困難不大，至於下屆特首須符合哪些條件，他稱會按參選人政綱作選擇，相信屆時會有準則決定人選。



被問到飲食界會否捆綁投票，以及會否支持林鄭月娥連任，張宇人說無從作答，「佢老人家（林鄭）去唔去選我都唔知，好難答你。」

盛智文表示，期望下屆特首專注於解決房屋問題，杜絕「劏房」，提供更多就業機會，改善港人生活，讓年輕一代看到前景。被問到會否支持特首林鄭月娥連任特首，盛智文指目前言之尚早，要視乎有甚麼人參選，但形容林鄭月娥進步良多(doing a lot better now)，若倘林鄭是來屆特首選舉中最佳的候選人，他會支持林鄭。

何超瓊（中）、彭徐美雲（右）、簡慧敏（左）出戰第五界別。（盧翊銘攝）

【第五界別 - 有關全國性團體香港成員的代表】

何超瓊代表婦聯出戰

香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊代表婦聯，以全國性團體香港成員參選第五界別選委。她希望未來特首能夠落實一國兩制方針和「愛國者治港」，關心香港婦女事務，為香港婦女尋找更好出路，尤其是把握在大灣區的機遇。以婦聯身份參選第五界別的，還有婦聯永遠會長彭徐美雲及副會長簡慧敏。



全國工商聯執委蔡志婷參選第五界別，她表示工商聯沒有協調出選名單，不知實際參選人數，強調希望選出愛國愛港的人士，作出更多為市民着想的政策。

全國工商聯執委蔡志婷（周皓宜攝）

張宇人（盧翊銘攝）

候選人資格審查委員會亦要求各候選人填妥並交回「候選人資格審查補充資料表格」，要求候選人列明「候選人在中華人民共和國以外國家的居留權」、「候選人國籍」、「候選人現時及過往三年受薪工作資料」、「是否與任何外國政治性組織或台灣政治性組織有聯繫」、「是否持有英國國民（海外）護照」、「是否擁有台灣身份證、旅遊證件或居留權」等。

根據規定，候選人須於8月6日至12日，親自遞交提名表格給有關界別分組的選舉主任，如候選人因事未能親自遞交提名表格，須得到總選舉事務主任的同意才可以由指定代表代為遞交表格。